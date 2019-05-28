الدبور – إعلان عن وظيفة في سلطنة عمان، إستفز النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، ولو شاهدت هذا الإعلان في دولة غير مسلمة لقامت الدنيا ولم تقعد، ولأغلقت الشركة وسجن صاحبها ومن يعمل معه أيضا.

و لربما تسببت في أزمة دولية أو مشاكل في البلد غير المسلم.

ولكنك تجده في سلطنة عمان، البلد الملتزم بدينه بالأساس، البلد الذي لا يفرق بين دين و دين ولا مذهب و مذهب ولا لون على لون، بل تجد الوافد في مراكز كبيرة قد يتفوق على المواطن.

فقد أعلن وافد عن وظيفة للعمل في السلطنة وعرض المميزات و الراتب يفوق ال ألفين ريال عماني، ولكن من بين الشروط الخبرة وغيره، هو أن يكون غير عماني وغير مسلم، كأول حادثة من نوعها في العالم، أن يتم رفض ابن البلد وابن ديانة البلد، مما جعل ناشط يتسائل هي بلد مين فينا؟

الناشط عبد الله المخيني نشر الإعلان وعلق عليه ما نصه: “ما ندري صراحة هي بلد مين فينا لدرجة هذا الوافد يعلن عن وظيفة في السلطنة وإحدئ شروطها أن يكون ” كافر ” !!”

ليعيد نشره الدكتور العماني طالب المعمري وعلق عليه ما نصه:

“لو مسلم أعلن هذا الإعلان واشترط أن يكون المتقدم مسلما لقامت الدنيا ولم تقعد واتهم بالتعصب والعنصرية. وفي بلدنا يعلنون وظائف لغير العمانيين وأيضا لغير المسلمين لأي مستوى وصلنا من تسلط الأجانب على اقتصادنا. ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب”

لو مسلم أعلن هذا الإعلان واشترط أن يكون المتقدم مسلما لقامت الدنيا ولم تقعد واتهم بالتعصب والعنصرية.

وفي بلدنا يعلنون وظائف لغير العمانيين وأيضا لغير المسلمين لأي مستوى وصلنا من تسلط الأجانب على اقتصادنا.

ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب#باحثون_عن_عمل_يستغيثون106 https://t.co/ChK9NQBfqn — د. طالب المعمري (@LONGTIMEQU) May 28, 2019

ليعلق الناشط مالك الطيواني ما نصه: “مايحدث ليس وليد الصدفة او هي حادثة عابرة، الامر متكرر والاعلانات التوظيفه للهنود اصبحت مستفزة للشباب الباحثين عن لقمة العيش الكريمة ايعقل ان تصل بهم الجرأة الى هذا الحد؟؟!”

وقال آخر ما نصه: “أعتقد آن الأوان لمرشح هندي في مجلس الشورى عشان ما يزعلوا شكلهم غافلين عن هذا الموضوع”

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