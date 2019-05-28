الدبور – السعودية العظمى بفضل منشار سمو ولي العهد الأمين أصبحت ملطشة للكل، فبعد إهانات الرئيس الأمريكي اليومية على الفطور و السحور للسعودية و لملكها و ولي عهدها، وبعد الضربات الموجعة التي يرسلها الحوثي كل فترة.

وبعد أن وصلت سمعتها عالميا إلى وضع لا تحسد عليه بعد عملية إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه في مقر قنصلية بلاده.

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إحتجز الشعب السوداني في مطار ”بورتسودان“ في ولاية البحر الأحمر طائرة سعودية مدنية ومنعوها من الإقلاع، في رسالة يريد إيصالها لمنشار ولي العهد السعودي بن سلمان، أن لا يتدخل بالشأن السوداني بعد اليوم.

ويبدو في الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الناشط بو غانم، جلوس الشباب في مدرجات المطار ومنع الطائرة من التقدم ، ومنع وصول عربات المساعدة إليها .

فهل وصلت الرسالة من العالم كله أن تكف السعودية العظمى أيديها عن العالم الإسلامي؟ لا نعتقد فلها دور يجب أن تقوم به حتى النهاية.