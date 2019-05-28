الدبور – الكويت سجنت من قالت عنه المتسبب بما يعرف محليا باسم حادث كبد، وهو الحادث المأساوي الذي وقع الأثنين في الكويت، وأسفر عنه وفاة ٨ أشخاص و إصابة آخر، في حادث يعتيبر من أبشع الحوادث التي مرت على الكويت.

و قررت السلطات الكويتية الثلاثاء، حبس المتهم والمتسبب بحادث كبد، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، وفقًا لما أورده موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي.

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وأدى تصادم بين 4 مركبات، أمس الإثنين، بالقرب من دوار في منطقة كبد إلى وفاة 8 أشخاص، بينهم سعوديان، ومعظمهم من قبيلة واحدة.

وتوجه عدد من الأشخاص لمساعدة قريب لهم بعد أن وقع له حادث سير، وأثناء تجمهرهم في موقع الحادث تعرضوا للدهس من قبل شخص (المتهم) الذي كان يقود مسرعًا، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا.