View this post on Instagram

تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح مشاجرة وطلاق نار وفوضى بين ضابط مباحث برتبة نقيب وضابط صف امام مخفر ميدان حولي مساء امس وعند نشر المقطع بثوان قليلة أثارت موجة قضب واستياء شديدة بين رواد التواصل بما تسبب بها رجال المباحث من نشر الفوضي والرعب في نفوس سكان المنطقة بسبب المشاجرة واطلاق النار والاسباب غير معروفة . . للاسف وزارة الداخلية في سبات عميق ،حتى لان لم تصدر اي بيان رسمي حول الواقعة يوضح حقيقة المقطع المتداول واسبابه . . مطالبات لـ وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل في الواقعة وتوضيح حقيقة المقطع فان ارواح الناس ليست رخيصة بسبب استهتار بعض رجال الامن لابد من محاسبتهم وقفهم عن العمل لحين عرضهم على التحقيق والانتهاء منه _______________________________