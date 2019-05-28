الدبور – فطور محمد السويدي لاعب نادي الريان و المنتخب القطري سابقا، مع الدكتور عزمي بشارة و تحت حراسة الحرس الثوري الإيراني إستفز الذباب الإماراتي و السعودي بشكل كبير جدا.

ولم يتوقف الأمر هنا بل زاد إستفزازهم عندما تسحر مع الشيخ القرضاوي تحت حراسة أحفاد الخلافة العثمانية.

جاء ذلك في تغريدات نشرها السويدي على صفحته على موقع تويتر ولسعها الدبور، التغريدات أثارت ضجة كبيرة وسط الذباب الإلكتروني الإماراتي و السعودي على وسائل التواصل الإجتماعي,

حيث قال لاعب منتخب الريان القطري سابقا، وقاهر الذباب حاليا، في تغريدته الأولى، بإسلوب ساخر من تغريدات الذباب المستمرة بقصص الخيال العلمي، قال ما نصه:

” اليوم فطورنا عند العم عزمي بن بشارة في قصره العامر في الوسيل والمحاط بصناديد الحرس الثوري الإيراني من كل جانب يعني تفطر وانت متطمن”

https://twitter.com/mohdalsowaidi7/status/1132975690947715072

التغريدة تم تناقلها من قبل الذباب نفسه الذي ألف القصة، على إنها إعتراف رسمي منه بوجود الحرس الثوري الإيراني في قطر لحراسة الدكتور عزمي بشارة، وأثارت سخرية واسعة من قبل النشطاء على مدى ضحالة تفكير الذباب.

التغريدة حصلت على أكثر من ٣ آلاف تعليق من الذباب الإماراتي و السعودي كلها شتائم كالعادة.

وليستفز الذباب أكثر نشر السويدي تغريدة ثانية للسحور، وقال فيها ساخرا منهم: “سحورنا اليوم عند فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي في قصره العامر على شاطئ سميسمة الخلاب تحت حراسة اخوانا احفاد الدولة العثمانية”

سحورنا اليوم عند فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

في قصره العامر على شاطئ سميسمة

الخلاب

تحت حراسة اخوانا احفاد الدولة العثمانية 🇹🇷 pic.twitter.com/SdOYnxh5YF — محمد السويدي (@mohdalsowaidi7) May 27, 2019

وحتى يقضي على الذباب برشة واحدة، وبجلطة ثلاثية الأبعاد، أنهى تغريداته بخبر قد يتسبب بتلوع معدي وقت الفطور و السحور عندما يتوقف الذباب عن التغريد، حيث قال في تغريدته بشرى خاصة للذباب، حيث قال ما نصه كما لس الدبور:

“بتوفيق من الله تم إختياري ضمن الوفد المرافق لسعادة سلطان بن سعد المريخي رئيس الوفد القطري في القمة الخليجية والعربية الطارئ في مكة بصفتي المنسق العام للوفد دعواتكم لنا بالتوفيق وإن شاءالله راح أعتمر عنكم كلكم يا اهل قطر”

بتوفيق من الله

تم إختياري ضمن الوفد المرافق

لسعادة سلطان بن سعد المريخي رئيس الوفد القطري في القمة الخليجية والعربية الطارئ في مكة

بصفتي المنسق العام للوفد

دعواتكم لنا بالتوفيق

وإن شاءالله راح أعتمر عنكم كلكم يا اهل قطر 🤲#القمة_الخليجية_العربية_بمكة pic.twitter.com/JRV7gJGvu1 — محمد السويدي (@mohdalsowaidi7) May 28, 2019

وعلق ناشط على تغريدة السويدي الأخيرة ما نصه: “انت رايح تبي ( تجلطهم) وترجع ..”

ليرد عليه أعتقد هذا سبب الإختيار.