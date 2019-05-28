الدبور – لماذا تخلى الملك الأردني الهاشمي الملك عبد الله الثاني عن السعودية؟ هذا ما كشفته صحيفة “تايمز” البريطانية أن الأردن قد يتخلى عن شركائه التقليديين وفي مقدمتهم السعودية، والتوجه نحو خصوم الرياض في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الأردن اضطر تحت “ضغوط الظروف” التفاوض مع كبار خصوم الرياض في المنطقة.

وأكد سفير الأردن لدى إسرائيل والولايات المتحدة سابقا مروان المعشر أن المملكة لا تستطيع تغيير نهجها جذريا، لكنها تبقي جميع الخيارات مفتوحة في محاولة لـ”حماية ظهرها”.

والتقى الملك عبد الله بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط الماضي، على خلفية “حرب التصريحات” بين أنقرة والرياض بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وفي الشهر الماضي، بعث العاهل الأردني برسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تطرق فيها إلى العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، بعث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، برسالة شفوية إلى الملك عبد الله الثاني بشأن العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وفي الرسالة أعلن أمير قطر أنه وجه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أردنيين، (لم تسمهم) أن المملكة الأردنية، “المكون الرئيسي للبنى التحتية الأمنية الغربية في الشرق الأوسط، وأطلقت في الأشهر القليلة الماضية مفاوضات مع تركيا وقطر، وحتى اتخذت خطوات غير ملحوظة نحو إيران”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هذا التغيير كان اضطراريا” وجاء بسبب خطورة المظاهرات التي شهدتها المملكة على خلفية تردي الوضع الاقتصادي فيها، وتقليص السعودية للمساعدات المالية التي دعمت الاقتصاد الأردني على مدى عقود.

وعمت الأردن احتجاجات في صيف العام الماضي رفضا للنهج السياسي والاقتصادي وقانون ضريبة الدخل، وأدت الاحتجاجات لإسقاط الحكومة الأردنية، مما أدى لإقالة الحكومة الأردنية السابقة وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، قامت بسحب قانون ضريبة الدخل، وأقرت مشروعاً آخر لقي رفضاً، لكن ذلك لم يمنع من استمراره بمراحله التشريعية ودخوله حيز التنفيذ.