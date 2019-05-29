الدبور – السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان يرسم فيه سياسات السلطنة في المنطقة و ما هو دورها وما تريده بكلمات بسيطة جدا، أعاد ناشطون نشره.

الخطاب يبدو إنه كان في فترة الثمانينات، وفيه تحدث السلطان قابوس عن سياسات السلطنة، إنها لن تعتدي على أحد، ولن ترفض صداقة أحد، الأمر الذي مازال من الصعب على البعض أن يفهمه، ويطالبها بإتخاذ موقف من بعض الدول مثل إيران.

وقال السلطان قابوس في نفس الوقت يجب أن نكون أقوياء، لأن القوة هي المنطق الوحيد الذي يفهمه كل طامع في أرضنا وخيراتنا.

وأضاف في الخطاب القديم الذي أعيد نشره على موقع تويتر ولسعه الدبور، أن من يفكر بالإعتداء علينا سنواجهه بكل قوة و عزم وسيجدنا كقوة واحدة مدججة بالسلاح بوجهه.

و الجدير بالذكر أن السياسة التي رسمها السلطان قابوس منذ توليه الحكم وحتى هذا اليوم لم تتغير أبدا، ومازالت السلطنة تسير على نفس النهج.

https://twitter.com/________770055/status/1133450101433802758

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