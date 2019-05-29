الدبور – الكويت وصلتها خدمة متطورة في مجال الإتصالا ت قبل أن تبدأ بها الولايات المتحدة ، ولتكون أول دولة عربية ومن أوائل دول العالم تستعمل خدمة الإتصال من الجيل الخامس.

وقد أعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس 5G لشركات الاتصالات المتنقلة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، مشيرا إلى جاهزية إطلاق خدمة الجيل الخامس تجاريا بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قد أعلن قبل أيام إطلاق هذه الخدمة في الولايات المتحدة، ولكنها لم تبدأ بشكل فعلي بعد لدى جميع الشركات المقدمة لخدمة الإتصالات.

وقال الأذينة في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن تقديم هذه الخدمة يأتي من خلال سعي الهيئة إلى تطوير قطاع الاتصالات في الكويت لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث للاتصالات.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي أيضا تماشيا مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية المتخصصة بوضع المعايير الفنية لهذه التقنية والتي تم اعتمادها منذ أكثر من سنتين وكذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات المشغلة لخدمة الاتصالات المتنقلة بالدولة والسماح لها بعمل التجارب الخاصة بهذه التقنية.

وأكد الأذينة أن تفعيل هذه الخدمة يأتي استكمالا لما اعلن فيه عن تنظيم النطاقات الترددية الخاصة لهذه الخدمة بالنطاق الترددي 3.5 جيجا هرتز بالكويت والسماح لشركات الاتصالات المتنقلة بإجراء التجارب لتجهيز شبكاتها لإطلاق خدمة الجيل الخامس.

وأضاف أن تفعيل الخدمة يأتي لتكون الكويت من أولى الدول بالعالم والمنطقة التي تنظم وتشغل هذه التقنية الحديثة والتي ستعود بالفائدة على قطاع الاتصالات بالدولة.

وأشار إلى أن الخدمة تطبق أحدث التقنيات لتصبح نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث ستزيد سرعة الاتصال بالإنترنت إلى سرعات كبيرة تمكن من الوصول الى كميات عالية من البيانات غير المحدودة إضافة إلى دعم تطبيقات إنترنت الأشياء (أي أو تي) وتطبيقات الذكاء الصناعي (إيه آي) والمدن الذكية والتي تعد إضافة قيمة إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمالية بالإضافة الى الأفراد.