الدبور – الممثل عبد الله بهمن أثار الجدل على موقع تويتر عندما نشر فيديو ينتقد فيه اللهجة الكويتية وتحويل حرف الجيم إلى ياء في كل شيئ.

وقال بهمن يعني لا تصبح كويتيا إذا حولت كل حرف جيم إلى ياء.

وقال في الفيديو الذي حصل على الكثير من التعليقات من النشطاء في الكويت و الخليج حيث تتشابه اللهجة بعض الشيئ، قال قلتم عن الجنة الينة مشيناها، بعدها صلاة القيام غيرتوا اسمها قلنا ماشي، أما أن تكون ليلة القدر تسموها ليلة الجدر، فسأقلب الجدر على رؤوسكم.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو حيث قال أكثر من ناشط أول مرة أسمع ليلة الجدر.

بينما قال أخر كما لسع الدبور: “يبي يفتح سالفه مو عارف محد يقول ليلة الجدر”

وقال أخر ما نصه: “محد يقول ليلة الجدر وهذا يستعيط عاللهجه الكويتيه”

وعلق ناشط بقوله: “اذا ما لك باللغة العربية لا تفتي قلب الجيم ياء قديمة قدم الدهر و لغة عربية فصحى”