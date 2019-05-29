الدبور – جريمة مروعة جديدة في الكويت، وحصلت في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، حيث عثرت السلطات في الكويت على جثة فتاة كويتية، في العقد الثاني من العمر داخل مسكن في منطقة العدان، يبدو إنها تعرضت للتعذيب أو الضرب حتى الموت.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوفاة مواطنة داخل منزل، فتوجهت إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية للجثة تبين أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، حيث توجد آثار ضرب وخنق حول الرقبة.

وأضاف المصدر أنه ”تم انتداب الأدلة الجنائية والطب الشرعي لرفع الجثة وتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الحادثة وأسبابها“.

إقرأ أيضا: تفاصيل جديدة عن مجزرة ”تصادم كبد“ في الكويت التي أودت بحياة سعوديّين و 6 كويتيّين

إقرأ أيضا: كويتية عادت إلى الكويت … بعدما تاهت 60 يوماً في مكة