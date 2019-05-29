الدبور – ناشطة سعودية أعلنت على صفحتها على موقع إنستغرام، أن الدورة الشهرية عندها قد بدأت ولذلك هي مفطرة في رمضان.

وكان لابد لكل المتابعين و العالم كله أن يعلم عن بداية دورتها الشهرية و نهايتها، لذلك نشرت فيديو وهي تشرب القهوة في نهار رمضان في العشر الاواخر، لتثير ضجة حولها، ومن ثم توضح أسباب تبجحها بافطور في نهار رمضان، وهو إنها مفطرة لأسباب شرعية وكأنها تصوم و تفطر لمتابعيها.

وقالت الناشطة السعودية هند القحطاني في الفيديو المتداول: ”وين المشكلة، أنا مفطرة اليوم وغدًا وبعده وبعده لأسباب شرعية، وكثيرات مثلي، ولكن أنتم تحبون النفاق الاجتماعي“، في إشارة إلى أنها في أيام الدورة الشهرية.

وأضافت: ”هذا شرع الله، أي امرأة طبيعية تفطر في رمضان لأسباب شرعية، ليش نخبي، عااادي، اليوم أنا مفطرة وبكرة وبعده واللي يليه 4 أو 5 أيام“.

يذكر أن هند القحطاني مُعلمة سعودية، كانت تعمل في إحدى مدارس الرياض، قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انفصالها عن زوجها، وبداية غزوة الإنفتاح التي قام بها ولي عهد السعودية سمو الأمير أبو منشار.

وعلق النشطاء على الفيديو الفاضح، حيث قالت ناشطة ما نصه: “والله ؟ اهنيك على بجاحتك وقلة ادبك صراحه ، وبالنسبه للصدر يالمرضع يشمل السبب الشرعي ؟؟؟ سود الله وجهك صدق”

وقالت ناشطة ثانية ما نصه: “استغفر الله طيب لازم اعلان الستر زين”