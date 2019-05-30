الدبور – الدب الداشر مد يده وصافح رئيس وزراء دولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ممثل قطر في قمم مكة التي أقيمت لمحاربة الإرهاب و للدفاع عن السعودية و الإمارات من إيران.

ومع أن الدب الداشر وعبر إعلامه شيطن دولة قطر لأكثر من سنتين واتهمها بالداعمة للإرهاب، وحصارها وقاطعها حتى تنفذ شروطه ال ١٣ ومنها وقف دعمها الإرهاب المزعوم، إلا إنه سلم على رئيس وزراء الدولة التي يحاربها رغما عنه.

ويظهر في إحدى اللقطات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية، يدعو رئيس الوزراء القطري للسلام على الملك سلمان، لتحدث المصافحة بينهما.

فيديو| حوار يجمع سمو الأمير و خادم الحرمين الشريفين و رئيس وزراء قطر#القمة_الخليجية_العربية_الطارئة #قمم_مكة_المكرمة pic.twitter.com/1HtmeXbTwI — بركه (@BrkaQ8) May 30, 2019

وفي لقطة أخرى تصافح العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

كما ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من غير منشاره، في لقطة ثالثة يصافح المسؤول القطري، بعد أن اقتربا من بعضهما خلال سير المشاركين في القمة نحو قاعة الاجتماع المغلقة فيما يبدو.

فيديو > سلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر في القمة الخليجية الطارئة pic.twitter.com/9HrB3ZD6Oo — سرمد | Sarmad (@Sarmad) May 30, 2019

ومع أن دول الحصار تطبل ليل نهار أن قطر داعمة للإرهاب، إلا أن السعودية تدعو قطر في كل قمة تعقدها، و القوات القطرية تشارك بتدريبات مشتركة مع القوات السعودية و الإماراتية الروتينية ضمن درع الخليج، إنها قمم النفاق و الإختلاف.