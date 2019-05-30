الدبور – مد يده وصافح رئيس وزراء دولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ممثل في قمم مكة التي أقيمت لمحاربة الإرهاب و للدفاع عن و الإمارات من إيران.

ومع أن الدب الداشر وعبر إعلامه شيطن دولة قطر لأكثر من سنتين واتهمها بالداعمة للإرهاب، وحصارها وقاطعها حتى تنفذ شروطه ال ١٣ ومنها وقف دعمها الإرهاب المزعوم، إلا إنه سلم على رئيس وزراء الدولة التي يحاربها رغما عنه.

ويظهر في إحدى اللقطات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية، يدعو رئيس الوزراء القطري للسلام على الملك سلمان، لتحدث المصافحة بينهما.

وفي لقطة أخرى تصافح العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

كما ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من غير منشاره، في لقطة ثالثة يصافح المسؤول القطري، بعد أن اقتربا من بعضهما خلال سير المشاركين في القمة نحو قاعة الاجتماع المغلقة فيما يبدو.

ومع أن دول الحصار تطبل ليل نهار أن قطر داعمة للإرهاب، إلا أن السعودية تدعو قطر في كل قمة تعقدها، و القوات القطرية تشارك بتدريبات مشتركة مع القوات السعودية و الإماراتية الروتينية ضمن درع الخليج، إنها قمم النفاق و الإختلاف.