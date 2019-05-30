الدبور – اللاعب القطري السابق وجالط الذباب الحالي محمد السويدي، الذي عادة ما يثير ضجة ببضع كلمات يكتبها على صفحته على موقع تويتر، وجه رسالة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال السويدي الذي يتواجد في السعودية حاليا، ضمن الوفد القطري الذي يمثل قطر في قمم الملك سلمان الثلاث في مكة، في تغريدة على تويتر من مكة المكرمة ما نصه:

“ # تميم_بن_حمد صباح الخير طال عمرك بشرني عنك اربك بخير يا تاج الراس الله يحفظك وينصرك على من عاداك”

التغريدة التي إستفزت الذباب لا شك كالعادة من الدقائق الأولى لنشرها، وخصوصا إنها من داخل السعودية التي تعادي قطر وتفرض عليها حصارا مشددا، بحيث تمنع الشعب القطري و المقيمين على أرضها حتى من أداء الحج و العمرة، وهو يتواجد الأن في مكة المكرمة غصبا عنهم كما قال.

#تميم_بن_حمد

صباح الخير طال عمرك

بشرني عنك

اربك بخير يا تاج الراس

الله يحفظك وينصرك على من عاداك pic.twitter.com/1vgobEh0Ij — محمد السويدي (@mohdalsowaidi7) May 30, 2019

وكان السويدي قد إستفز الإعلام السعودي وشخصيات كبيرة وقعت في فخ تغريدة نشرها ساخرا، حيث قال فطورنا عند الدكتور عزمي بشارة تحت حراسة الحرس الثوري الإيراني.

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