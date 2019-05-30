الدبور – اللاعب القطري السابق وجالط الذباب الحالي ، الذي عادة ما يثير ضجة ببضع كلمات يكتبها على صفحته على موقع تويتر، وجه رسالة لأمير الشيخ تميم بن حمد.

وقال السويدي الذي يتواجد في حاليا، ضمن الوفد القطري الذي يمثل قطر في قمم الملك سلمان الثلاث في مكة، في تغريدة على تويتر من مكة المكرمة ما نصه:

صباح الخير طال عمرك بشرني عنك اربك بخير يا تاج الراس الله يحفظك وينصرك على من عاداك”

التغريدة التي إستفزت الذباب لا شك كالعادة من الدقائق الأولى لنشرها، وخصوصا إنها من داخل السعودية التي تعادي قطر وتفرض عليها حصارا مشددا، بحيث تمنع الشعب القطري و المقيمين على أرضها حتى من أداء الحج و العمرة، وهو يتواجد الأن في مكة المكرمة غصبا عنهم كما قال.

وكان السويدي قد إستفز الإعلام السعودي وشخصيات كبيرة وقعت في فخ تغريدة نشرها ساخرا، حيث قال فطورنا عند الدكتور عزمي بشارة تحت حراسة الحرس الثوري الإيراني.

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