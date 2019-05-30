الدبور – بعد دفع أكبر فدية في التاريخ الكويتي بل العربي، وبعد توقيع أمير الكويت على قرار العفو، تم الإفراح أخيرا عن خالد العازمي، الذي تصدرت أخباره جميع وسائل الإعلام ووصلت إلى العالمية.

و أفرجت السلطات الكويتية، مساء اليوم الخميس، عن المواطن خالد نقا العازمي المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل نحو 19 عامًا، عقب أيام من إصدار مرسوم العفو الخاص به، وذلك بعد أن تم جمع ديَة بقيمة عشرة ملايين دينار ما يعادل 33 مليون دولار، للعفو عنه بعد التوافق مع ورثة الإعلامية.

إقرأ أيضا: من هي الإعلامية الكويتية هداية سلطان التي أغتيلت في الكويت، وديتها 33 مليون دولار؟

وتداول النشطاء في الكويت مقاطع فيديو للحظات الأولى لخروج العازمي من السجن أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وقبيلة العوازم التي ينحدر منها ومختلف القبائل، التي ساهمت في الإفراج عنه منذ انطلاق حملة جمع التبرعات في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وبث المغردون صورًا لتجمع المحتفلين والمهنئين بخروج العازمي أمام منزله، إضافة إلى تصدر ترند #خالد_نقا المرتبة الأولى في ”تويتر“ للمشاركة في التهنئة بخروجه من سجنه، بعد العفو عنه ودفع ديَة الإعلامية السلطان التي تعتبر أكبر ديَة جمعت في العالم خلال وقت قصير.

وكانت قبيلة العوازم قد نظمت حملة في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ لجمع التبرعات لدفع ديَة الإعلامية الراحلة السلطان، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد، وهي قرابة 19 عامًا.