الدبور – نشر الدكتور عبد الله العودة نجل الشيخ الداعية سلمان العودة المعتقل في سجون ولي عهد السعودية الدب الداشر، ويطالب وكيل نيابة المنشار إعدامه تعزيزا، لأنه لم يدعي لولي الأمر، ودعى أن يوفق الله بين قطر و السعودية، نشر دعاء مؤثرا على صفحته على موقع تويتر.

وقال عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة معلقا على صورة لوالده مع ابنته الصغيرة التي يعتني بها بدع وفاة والدتها بحادث مروري قبل سنوات، قال ما نصه: