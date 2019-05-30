الدبور – نشر الدكتور عبد الله العودة نجل الشيخ الداعية سلمان العودة المعتقل في سجون ولي عهد السعودية الدب الداشر، ويطالب وكيل نيابة المنشار إعدامه تعزيزا، لأنه لم يدعي لولي الأمر، ودعى أن يوفق الله بين قطر و السعودية، نشر دعاء مؤثرا على صفحته على موقع تويتر.
وقال عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة معلقا على صورة لوالده مع ابنته الصغيرة التي يعتني بها بدع وفاة والدتها بحادث مروري قبل سنوات، قال ما نصه:
“اللهم من يريد أن يحرم هذه من والدها
#الشيخ_سلمان_العودة ويشارك في ظلمها وظلم والدها والافتراء عليه.. والخوض في عرضه.. والكذب والافتراء عليه..اللهم فاجعل قوته ضعفاً وغناه مسغبة وعزته ذلاً.. واحرمه سُلْطته ولاتجعل له على أحد سلطة ..وأعِزَّ -اللهم- أولياءك واجعلنا منهم. اللهم آمين”
اللهم من يريد أن يحرم هذه من والدها #الشيخ_سلمان_العودة ويشارك في ظلمها وظلم والدها والافتراء عليه.. والخوض في عرضه.. والكذب والافتراء عليه..اللهم فاجعل قوته ضعفاً وغناه مسغبة وعزته ذلاً.. واحرمه سُلْطته ولاتجعل له على أحد سلطة ..وأعِزَّ -اللهم- أولياءك واجعلنا منهم.
اللهم آمين pic.twitter.com/66OLIQ4ci0
— د. عبدالله العودة (@aalodah) May 30, 2019
وتفاعل النشطاء مع الدعاء بتعليقات كثيرة تدعو الله أن يفرج كربه، ويخرجه من سجون الظلام السلمانية.
وكانت قد كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” الإلكترونية أن السلطات السعودية ستعدم ثلاثة رجال دين بارزين، هم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري بعد عيد الفطر القادم.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الدعاة الثلاثة محتجزون بتهم الإرهاب، وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بهم بعد نهاية شهر رمضان، وفق ما أكد مصدران حكوميان.
وبحسب موقع الصحيفة، فإن مصدرين حكوميين سعوديين أخبراها بخطة إعدام الرجال الثلاثة، الذين ينتظرون حالياً المحاكمة في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض. وتم تحديد جلسة في 1 مايو الجاري، لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد آخر.
وقال أحد المصدرين لـلصحيفة: “لن ينتظروا إعدام هؤلاء الرجال بمجرد صدور الحكم”.
وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
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