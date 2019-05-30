الدبور – قمة مكة وحضور رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ممثلا لدولة قطر في القمم الثلاث، كشفت للنشطاء في السعودية عن مدى دناءة أخلاق ولي عهد أبو ظبي بن زايد شيطان العرب، و الذي يغرد تحت اسم حمد المزروعي كما تم الكشف عنه منذ فترة طويلة.

فقد إنتفض الشعب السعودي ضد بن زايد الذي غرد بحقارة على زيارة الشيخ عبد الله آل الثاني الى السعودية لحضور قمة مكة بدعوة من ملك السعودية، بإعتباره ضيفا على السعودية، وفي العادات العربية التي لا يفقه بها شيئا بن زايد، إهانة الضيف من إهانة المضيف,

واعتبر النشطاء أن ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب أهان الملك سلمان و الدولة السعودية و الشعب السعودي ولم يهن قطر بتغريته المرفوضة و المستهجنة كعادته في جميع تغريداته، التي تبين تربيته و أخلاقه.

ونشر بن زايد تحت اسم حمد المزروعي تغريدة له بتويتر لسعها الدبور، صورة رئيس الوزراء القطري في السعودية رفقة نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي كان في استقباله وأرفقها بعبارة ساخرة أساء فيها للوزير القطري.

تغريدة “المزروعي” استنفرت العديد من المغردين السعوديين، الذين هاجموه بشدة معتبرين الشيخ عبدالله آل ثاني ضيفا عندهم والتطاول عليه يعد تطاول عليهم.

حيث قال ناشط ما نصه: هذا ضيفنا والضيف مقدر الله يحييه والله يوفق قادتنا لما يعلي شأن أمتنا

وقال آخر ما نصه: “اذا جاك في ابوظبي هذاك الوقت تكلم يا وجه الفلس,ضيف عندنا وله كرامته مثل أى ضيف.”

وهاجم آخرون “ببغاء” ابن زايد حمد المزروعي ووصفوه بأنه (شيطان إماراتي) لا هم له سوى نشر الفتنة بين شعوب الخليج وتقليبهم على بعضهم البعض بتغريداته المسمومة.

كل من يدعو الى الفتنة ويضع ما يمثل الامارات ما هو الا شيطان رجيم ولا يمت بصلة اليهم ولا الى اهل المملكة العربية السعودية الشرفاء وإنما هو مندس للتآمر على وحدة الصف العربي الاسلامي الخليجي ويرجى من الجميع عدم الانسياق وراء تغريداتهم التحريضية حفظ الله امتنا الاسلامية والعربية منهم — homam alomar (@homamalomar) May 30, 2019

فيما أثنى ناشطون على ردود السعوديين على صبي ابن زايد حمد المزروعي، وكتب أحدهم:”ردود الشعب السعودي واحترامهم لعاداتهم وتقاليدهم ودينهم تكفينا فخر ،، نحمد الله على نعمة الإسلام وإنتمائنا لهذا البلد”

يذكر أن تقارير كثيرة نشرت كشفت أن حمد المزروعي هو نفسه بن زايد، ويستغل حسابه للتغريد في كلام لا يستطيع قوله في حسابه الرسمي لحساسية منصبه أمام العالم، ولكنها هي أخلاق بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ونشرت التقارير وقتها الأدلة على أن من يغرد في هذا الحساب البذيئ هو شيطان العرب نفسه.

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