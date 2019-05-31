الدبور – الإعلام السعودي إستنفر خلال دقائق بتغريدات متكررة عن زيارة مبعوث السلطان قابوس لقمم مكة في السعودية، للملك سلمان في قصره.

ونشرت عدة صفحات سعودية و بنفس اللحظة كأنه أمر أرسل لجميع الإعلام و الذباب بتبادل نفس الفيديو و نفس الكلام على جميع الصفحات، وهذه هي طريقة عمل الذباب و الإعلام السعودي منذ إطلاق وزارة الذباب الإلكتروني بحضور ترامب.

ومن يتابع صفحات تويتر يجد أن الفيديو نشر خلال نفس المدة في جميع الصفحات الإعلامية و التابعة للذباب و الوهمية عن الزيارة التاريخية لمستشار سلطان سلطنة عمان للملك سلمان في قصر الصفا.

وبنفس الخبر على جميع الصفحات دون تغيير أي حرف حتى يتجنبوا منشار سموه قالت جميع التغريدات بخبر عاجل و كأنهم حرروا الأقصى أو منعوا صواريخ الحوثي ما نصه:

“عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل مستشار سلطان “سلطنة عمان” في قصر الصفا بمكة المكرمة.”

الأمر الذي إعتبره المراقبون من الكيد الإعلامي لا أكثر مناكفة في دولة قطر.

الدبور لسع بعض التغريدات المتكررة وتلاحظ توقيت نشرها، ومازالت التغريدات بالفيديو مستمرة على موقع تويتر.

https://twitter.com/OKAZ_online/status/1134567830131752962

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل مستشار سلطان "سلطنة عمان" في قصر الصفا بمكة المكرمة.#القمة_الإسلامية_بمكة #قمم_مكة

pic.twitter.com/oifFpD451p — بوابة أخباركم الإخبارية 🌙 (@yournews_ksa) May 31, 2019