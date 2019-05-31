الدبور – المجتهد العماني الحساب العماني المعروف ألجم مستشار شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد برد على تفاخره بالقوات الإماراتية الباسلة، التي لها تاريخ حافل غطى على تاريخ جميع الجيوش في العالم، وشاركت بحروب كثيرة في قتل المسلمين.

ولكن هذه القوات الشيطانية رغم مشاركتها بحروب كثيرة سردها مستشار بن زايد عبد الخالق عبد الله إلا إنها نسيت المشاركة في تحرير جزرها المحتلة من قبل إيران منذ عقود.

وقال حساب المجتهد العماني على غرار حساب مجتهد الذي يغرد من الإمارات، قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“عبد الخالق..بما أن الإمارات لديها كل هذا الرصيد العسكري من البطولات، والوقفات كما تشير مع الجانب الأمريكي في 6 عمليات أليس من الأولى إسترجاع الجزر الثلاث، بدلاً من العمليات ضد داعش،و أفغانستان، وليبيا، والصومال أم أن # صقوريتكم فقط تقتصر على قتل المسلمين ،وابادتهم ونهب ثرواتهم؟!!”

وجاء هذا الرد على تغريدة مستشار الشيطان، التي قال فيها ما نصه كما لسع الدبور:

“الامارات هي الدولة العربية الوحيدة وواحدة من 3 دول في العالم فقط شاركت مع امريكا في 6 عمليات عسكرية حول العالم خلال 20 سنة الاخيرة: أفغانستان ليبيا الصومال بوسنه حرب الخليج والحرب ضد داعش والاف من جنود الامارات يعملون بجانب القوات الأمربكية في أفغانستان منذ 12 سنة وحتى الآن”

عبد الخالق..بما أن الإمارات لديها كل هذا الرصيد العسكري من البطولات، والوقفات كما تشير مع الجانب الأمريكي في 6 عمليات أليس من الأولى إسترجاع الجزر الثلاث، بدلاً من العمليات ضد داعش،و أفغانستان، وليبيا، والصومال أم أن #صقوريتكم فقط تقتصر على قتل المسلمين ،وابادتهم ونهب ثرواتهم؟!! https://t.co/c1KYKA5nwf — المُجتهد العُماني..🇴🇲 (@aQi0ivdVRMvyaYB) May 30, 2019

إقرأ أيضا: عبد الخالق عبد الله مستشار ابن زايد، وضع نفسه في موقف محرج جدا.. أهبل بشهادة