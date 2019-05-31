الدبور – نشر أكاديمي و برفوسور من سلطنة عمان تغريدة تحدث فيها عن الشعب اليمني وماذا فعل رغم كل المعاناة التي يعيشها، من آثار الحرب اليومية المدمرة التي تقودها السعودية و الإمارات ضده.

وقال الدكتور العماني حيدر اللواتي واصفا الشعب اليمني ومرفقا صور خروجه في يوم القدس، ما نصه:

“رغم الحصار والقصف والتجويع والالام، يخرج شعب # اليمن المظلوم مناصرا لفلسطين في # يوم_القدس_العالمي، بحق شعب الصبر والكرامة والايمان والصمود!”

ونشر أيضا تغريدة فيها تصريح السنوار رئيس حركة حماس في غزة يشيد فيها بمساعدات إيران للمقاومة، و استفزت النشطاء في السعودية، حيث كالوا له الإتهامات و التبعية لإيران كعادتهم، وقال في تغريدته: “تصريح لرئيس حركة # حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قد يمثل للكثير ومنهم مناصري الاخوان والمقاومة الفلسطينية الحقيقة التي لا يريد سماعها”

وقال الناشط محمد عودين أيضا على صفحته على موقع تويتر كما لسع الدبور، عن خروج اليمنيين ما نصه:

“خرج اليمنيون كعادتهم في فعالية # يوم_القدس_العالمي بحشود غفيرة تعبر عن أصالة هذا الشعب المظلوم المحاصر، خرجوا في جموع غفيرة في أكثر من 13 ساحه وميدان، وعلى الاطلاق تربعت اليمن في الصدراة من حيث عدد الجموع وعدد الساحات على مستوى المنطقة.”