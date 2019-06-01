الدبور – نشط الذباب الإلكتروني السعودي بعد توقف دام ٣ أيام فترة القمم السلمانية خوفا من ردة فعل منشار ولي العهد، وحسب الأوامر الموجه لهم من وزير الذباب بأن تخف الحملة حتى تنجح القمم الفاشلة أصلا قبل إنعقادها.

ونشط الذباب فجأة بعد إنتهاء القمم، و بعد ما أشيع عن إنسحاب الوفد القطري من القمة الإسلامية وهي آخر قمة هذا الموسم، حيث عقد الملك سلمان بأوامر من ترامب ٣ قمم في وقت واحد لترويع إيران فقط.

وتم نشر فيديو يظهر فيه خروج بعض الأشخاص من القاعة وقت إلقاء الملك الأردني كلمته، وقيل إنه الوفد القطري، وعلق الذباب على الفيديو بالطبع بالشتائم و العبارات القذرة، مع أن إنسحاب الوفد القطري إن صح يعيب القمة و أصحابها وليس الوفد القطري، بإعتبار أن القمة فاشلة ولا قيمة لها سوى إضاعة الوقت.

ومن ناحية ثانية إن كان إنسحاب أي وفد من أي قمة لأي سبب هو هروب ومعيب، فإن الذباب أعاب على سيدهم الملك دون أن يدري، حيث إنسحب الملك سلمان نفسه من قمة الأردن من قبل، فهل هرب أو تم طرده أو إرتكب عيبا كبيرا، أو كان غير مرغوب فيه وغيرها من التعليقات السعودية؟

حسابات قطرية وضحت أن وفد قطر لم ينسحب، وأن خروج رئيس الوفد لا يعني انسحاب الوفد، مؤكدين أن مقعد قطر لم يكن شاغرا بل إن باقي الوفد أكملوا الجلسة.

وتساءل مدير تحرير صحيفة العرب القطرية، جابر المري: “هل خروج الملك سلمان من قمة الأردن يعتبر انسحابا؟”.

وقال المري في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “توضيح: وفد #قطر لم ينسحب، وخروج رئيس الوفد لا يعني الانسحاب، وهذا أمر معمول به، حيث أن مقعد قطر لم يخلو، بل أكمل الجلسة بقية الوفد.

الانسحاب يكون بخلو مقعد الدولة من وفدها بالكامل. فهل خروج الملك سلمان من قمة الأردن يعتبر انسحاب.!؟

افقهوا يابتوع البروتوكول#انسحاب_الوفد_القطري“

وقال الناشط خالد جاسم ما نصه: “للأسف رجعنا للهشتاقات اللي لا تودي ولا تجيب وبدا مسيلمه الكذاب ورفاقه الذباب الألكتروني بالترويج بـ # انسحاب_الوفد_القطري والصحيح ان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر غادر ولم ينسحب الوفد القطري أكملوا الجلسة ( الأنسحاب ان يخلوا مقعد الدولة يعني محد جالس على الكراسي ) # قمة_مكة_المكرمة“

و أضاف : “اما عملية الخروج من القاعة فهذه معمول بها وتحصل من الرؤساء واصحاب السمو والمعالي وغيرهم مثال / خروج الملك سلمان و الرئيس السيسي في # قمة_الاردن وغيرهم في كثير من القمم ، كفاكم زرع للفتنة .. والله عيب ،،”

اما عملية الخروج من القاعة فهذه معمول بها وتحصل من الرؤساء واصحاب السمو والمعالي وغيرهم

مثال /

خروج الملك سلمان و الرئيس السيسي في #قمة_الاردن وغيرهم في كثير من القمم ،

كفاكم زرع للفتنة .. والله عيب ،، — خالد جاسم (@khalidjassem74) June 1, 2019