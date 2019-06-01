الدبور – علا الفارس الإعلامية الممثلة الأردنية الفلسطينية، وبعدما شنت السعودية العظمى تاسع أقوى دولة في العالم هجوما كاسحا عليها، وتم إنهاء خدماتها في قناة MBC، بسبب تغريدة واحدة فقط عن القدس ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.

واستمرت الحملة لأشهر طويلة على وسائل التواصل الإجتماعي و الإعلام السعودي، الذي وضع أزمة فشلهم في اليمن بتغريدة الفارس.

أنتقل السعار و الأزمة إلى دولة المؤامرات العربية المتحدة، وإلى عقر شيطان العرب.

ومن سيدفع الثمن الأن هم جمهور مسلسلها الذي يعرض على قناة إماراتية، وكادت حلقاته أن تنتهي مع نهاية رنضان، ولكن تم إيقافه بسبب الفارس.

فقد أعلنت قناة ”الظفرة“ الإماراتية، وقف عرض مسلسل الدراما الأردني ”صبر العذوب“، إثر انضمام بطلته، علا الفارس، إلى قناة الجزيرة القطرية.

وقالت الفضائية الإماراتية عبر حسابها على تويتر: ”تعتذر القناة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب“.

وأضافت أن ذلك ”بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب و الكراهية و الفوضى في الوطن العربي“

ووضع جمهور المسلسل الأردني اللوم على علا الفارس، وقال أحدهم الله يسامحك يا علا، لو إنتظرتي لبعد رمضان لتعلني إنضمامك للجزيرة، لم يبق إلا ٣ حلقات للمسلسل، و العقل زينة.

وقال ناشط أخر لهذه الدرجة تتسبب ممثلة و إعلامية بتحرك دولة كاملة ضدها وضد خياراتها، وما دخل مسلسل أردني بالموضوع؟

أما ناشط من قطر فعلق قائلا:ما في داعي للاستمرار المسلسل ينعرض على قناة الريان و يا هلا ومرحبا بكم في كعبه المضيوم

يذكر أن السعودية من قبل منعت أي ظهور للمثلة علا الفارس على أي من شاشاتها بأي شكل كان، حتى لو في مشهد كومبارس في الخلفية، لأنها تسبب لهم بحساسية مفرطة وتذكرهم بفشلهم في كل شيء.

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