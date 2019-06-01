الدبور – في مشهد تقشعر منه الأبدان، خلى من أي إنسانية، ظهر مقطع فيديو متداول في دولة الكويت، العثور على طفل ”لقيط“ وقد تم لفه داخل كيس ورميه داخل حاوية قمامة.

ونشر حساب ”المجلس“ عبر ”تويتر“، مقطع الفيديو، الذي يظهر الطفل داخل الكيس ملقى في الحاوية وهو يبكي، فيما تم نقله إلى مستشفى ”الجهراء“.

وأثار رمي الطفل في القمامة، غضبًا بين ناشطين، مستنكرين تصرف والدي الطفل بهذه الطريقة، التي وصفوها بـ“القاسية“.

يذكر أن هذا اللقيط هو الرابع الذي تم العثور عليه في شهر رمضان.