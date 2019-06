الدبور – فاطمة، اسم أصبح الأول في الترند في دولة الكويت خلال فترة قصيرة جدا، فمن هي فاطمة و لماذا أشغلت النشطاء في الكويت، وأصبحت قضيتها قضية رأي عام أغضبت الكثير من أبناء الشعب الكويتي على وسائل التواصل الإجتماعي؟

فاطمة هي فتاة من فئة البدون، تفوقت في إمتحانات الثانوية العامة و حصلت على نسبة 99.57% وهي من الأوائل على مستوى دولة الكويت، ولكنها لم تذكر من بين الأوائل الكويتيين ولا الأوائل على مستوى دولة الكويت من كل الجنسيات.

فكتبت تغريدة حركت مشاعر النشطاء و انتفضوا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت ما معناه كيف أحصل على نسبة عالية في الإمتحانات، ولا يذكر إسمي من بين الأوائل؟

لينتفض النشطاء على تويتر بوسم #مبروك_التفوق_فاطمة , و أيضا #فاطمة بالعربي و الإنجليزي، وحصلت على كمية تعليقات و تبريكات غطت على كل من تم ذكرهم من دونها، وأصبحت رمز لمشكلة البدون في البلاد.

وعلق الكثير منهم إنهم فخورين بها، و حصلت على كمية تبريكات فاقت الآلاف خلال ساعات من نشر تغريدتها المؤثرة.

وقال ناشط من الكويت كما لسع الدبور ما نصه: “وجّهوا تحيتكم لإبنتكم وإبنة الكويت المتفوقة فاطمة. إذا كسرت الأنظمة المتخلفة قلبها فإن الشعب الكويتي الطيب سيجبر قلبها الصغير.”

وعرض عليها كويتي منحة مجانية للدراسة وتكفل بكل المصاريف، ردا على تغريدتها:

وكان قد إنتشر فيديو لوزير التربية و التعليم في الكويت الدكتور حامد العازمي، وهو يتصل بالمتفوقين الأوائل ويبشرهم بنفسه ويبارك لهم، ولم تذكر فاطمة بالموضوع ولم يظهر في الفيديو الذي لسعه الدبور، وهو غير كامل آن الوزير إتصل بفاطمة.

