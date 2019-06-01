الدبور – وافد في الكويت إتهم شاب من فئة البدون، يبيع البطيخ في الشارع، بطعنه بالسكين نتيجة خلاف على بطيخة، الرقي كما يطلق عليه محليا في دولة الكويت.

و قد نفى الشاب من غير محددي الجنسية (بدون) ، خلال التحقيقات، ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، والذي اتهمه به وافد آسيوي بطعنه بسكين.

وأكد الشاب، وهو بائع بطيخ، أن الوافد (بنغالي الجنسية) أصاب نفسه بالسكين عن عمد.

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ووفق موقع ”25 فبراير المحلي، فإن بنغاليًا يعمل سائقًا لدى منزل تقدم إلى مركز الشرطة وأفاد أنه تعرض للاعتداء والطعن بآلة حادة من قِبل شخص يبيع البطيخ.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الوافد البنغالي وهو يتهم بائع البطيخ بإيذائه بآلة حادة في يده، كما وقعت مشاجرة بينه وبين البائع على خلفية شراء البطيخ.

وكانت معلومات متداولة ذكرت أن البائع وعقب اعتدائه فرَّ إلى جهة غير معلومة، قبل مثوله للتحقيق لاحقًا.