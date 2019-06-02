الدبور – اندلعت اشتباكات في منفذ “صرفيت” بمنطقة “حوف” في محافظة المهرة اليمنية، بعد أن أقدم جنود سعوديون على تشييد مبانٍ جديدة في المنفذ الحدودي مع سلطنة عُمان.

وذكرت مصادر محلية، اليوم الأحد، أن مواطنين من “حوف” تبادلوا إطلاق النار قبل يومين مع الجنود السعوديين، في محاولة لمنعهم من البناء.

وقال قيادي في لجنة اعتصام أبناء “حوف” إنهم سيعاودون الاعتصام أمام منفذ “صرفيت” بعد العيد، نظراً لعدم التزام القوات السعودية ومليشياتها بما تم الاتفاق عليه بشأن الانسحاب من منفذ “صرفيت” و”محمية حوف” الطبيعية.

وكانت اللجنة دعت، الشهر الماضي، إلى اعتصام مفتوح أمام بوابة منفذ صرفيت البري، “احتجاجاً على استمرار انتهاك السيادة الوطنية وحفاظاً على المكتسبات والإرث الطبيعي لمحميتهم الطبيعية”.

وأكدت لجنة الاعتصام رفضها لوجود أي مسلحين من مليشيات أو قوات أجنبية في صرفيت وعسكرة الحياة في المديرية، وفق ما نقل موقع “الجزيرة نت”.

وأكدت تمسكها بحقها القانوني في رفض أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون في مديرية حوف، محذرة السلطة المحلية والقوات السعودية من أي محاولة قد تقْدم عليها بحق المعتصمين سلمياً.

وتشهد المهرة منذ شهور طويلة احتجاجات على الوجود العسكري السعودي في المحافظة، وتصدى مواطنون وأبناء قبائل مرات عدة لمحاولات القوات السعودية استحداث مواقع عسكرية ونقاط تفتيش في مناطق من المحافظة.