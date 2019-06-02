الدبور – تم الكشف عن تفاصيل جديدة في نتيجة التحقيقات الاولية في فاجعة جريمة القتل في سلطنة عمان التي حصلت منذ يومين.

حيث كشفت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافطة الداخلية بسلطنة عمان وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة ملابسات واقعة وفاة امرأة وطفلين في منزلهم بمنطقة جبرين بولاية بهلاء مساء الخميس الماضي.

وأكدت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر تويتر أنه المرأة والطفلين لقوا حتفهم جراء إضرام النار في المنزل.

وذكرت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، وجاري اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكان حساب الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عُمان على “تويتر” فقال إن الطواقم استجابت لبلاغ نشوب حريق منزل بمنطقة جبرين بولاية بهلاء، وعلى ضوءه تمكنت الفرق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره، حيث نتج عنه وفاة مواطنة وطفلين . ونشر الحساب صورا للحريق.