الدبور – صاعقة رعدية مرعبة ضربت سعودي أثناء تصويره للأمطار الغزيرة على مكة المكرمة، إلتقطها بكاميرته.

و تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو مثير لنجاة أحد الأشخاص في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ، من صاعقة رعدية قوية.

وكادت الصاعقة أن تصيب مصور الفيديو، وذلك أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة.

يشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة مستمر على مكة المكرمة، إذ حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول الأمطار مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظا على سلامتكم.

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أعلن اليوم السبت، تعليق حركة الملاحة الجوية.

وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر “تويتر”، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.

​وأضاف “حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات”.