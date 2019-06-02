الدبور – وافدة أردنية إعتدت على الشرطة النسائية في دولة الكويت، في سلسلة حادث شهدتها الكويت في الفترة الأخيرة من الإعتداء على رجال الامن و الشرطة و إهانتهم من قبل عدة فئات و جنسيات في الدولة ومنهم من قبل المواطنين أيضا.

ويبدو أن العدوى إنتقلت إلى الشرطة النسائية أيضا، حيث اعتدت أردنية على عناصر الشرطة النسائية عند مدخل النساء في المسجد الكبير بسبب إجراءات التفتيش.

وفي التفاصيل أن بلاغا ورد عن وجود مشاجرة عند مدخل النساء بالمسجد الكبير، انتقل رجال الأمن على إثره الى موقع البلاغ ليتبين أن امرأة أردنيه تتشاجر مع قوة من الشرطة النسائية التابعة للقوات الخاصة والموزعة لحفظ الأمن، وذلك بسبب رفضها إجراءات التفتيش وتعدت على ضابطتين إحداهما مقدم والأخرى ملازم وشرطية.

تم السيطرة عليها وإحالتها إلى المخفر، وأحضرت الضابطتان تقارير طبية بها إصابات واعتداء من آخرين، وجار تسجيل قضية.

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