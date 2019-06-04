الدبور – قالت بعذ المصادر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد تكون أصيبت بمرض سرطان الثدي في بداية شهر رمضان، الأمر الذي منعها من الظهور بعد أخر ظهور لها بداية الشهر في جلسة تصوير نشرتها على حساباتها، وبعدها لم تظهر و ألغت جميع إلتزاماتها واختفت من الساحة.

واليوم في أول أيام العيد خرجت هيفاء وهبي و صرحت لأول مرة عن مرضها ولكنها لم تكشف صراحة طبيعة المرض.

و قالت هيفاء وهبي إنها متوقفة عن أي نشاط فني أو ظهور إعلامي؛ لإصابتها بأزمة صحية طارئة ألمت بها منذ أكثر من شهر، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وأعلنت هيفاء مرضها للمرة الأولى من خلال تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“، قائلة: ”أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شي“.

#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع.

أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

الحمدلله على كل شئ#eidmubarak — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 4, 2019

لكن بعذ المصادر قالت إنه سرطان الثدي ولكن في مراحله الأولى وهي قد بدأت بالعلاج منذ اليوم الأول.

وكان آخر ظهور للنجمة اللبنانية عبر ”إنستغرام“ خلال شهر رمضان، حين أطلت في جلسة تصوير وهي ترتدي بدلة باللون الأبيض ونسقتها مع ثوب شفاف باللون الأسود وأكملت إطلالتها بقفازات جلدية.

كما فاجأت هيفاء وهبي متابعيها عبر ”تويتر“ خلال شهر رمضان بتغريدة كشفت فيها عن أكثر ممثل لفت انتباهها في دراما رمضان 2019، حيث أشادت بالممثل محمد ممدوح الذي يلعب دور البطولة في مسلسل ”قابيل“ وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب مخارج حروفه.

وكتبت: ”الممثل الصح هو من يدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا منبهرة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون)، غير معقول كمية التفاصيل بملامحه التي تتغير كل ثانية! والمسلسل مهم ويجذب المشاهدين، لكن عندي طلب، أنا وكثير من المتابعين، إن اتضح أن (طارق) هو (قابيل) كلنا سنحزن، فأرجوكم انتبهوا“.