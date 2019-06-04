الدبور – أعلنت سلطنة عمان أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت الرؤية في السلطنة.

وصامت السلطنة بعد معظم الدول العربية و الإسلامية بيوم، وبذلك تصوم السلطنة ٢٩ يوما، حسب إعتمادها على الرؤية في تحديد بداية و نهاية الشهور الهجرية القمرية.

ونشر ناشط صورة قال إنها من سلطنة عمان وإنه شوهد الهلال في السلطنة بما لا يدع مجالا للشك أن الأربعاء هو بداية شهر شوال وليس الثلاثاء.

وكانت السعودية قد أعلنت إنها رأت الهلال الأمر الذي عيد من المستحيلات حسب جميع علماء الفلك في الوطن العربي و حتى في الغرب الأمريكي، ولكنها أعنت إنه تم مشاهدته الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المنطقة العربية كلها.

وأعلنت الدول التي صامت مع السعودية إنها ستكمل شهر رمضان ٣٠ يوما لعدم ثبوت الرؤية بأي مكان، وهي الأردن ومصر و فلسطين.