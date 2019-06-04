الدبور – إحتفلت سلطنة عمان الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك خلافا لجيرانها من دول الخليج، بعد ثبوت رؤية الهلال في السلطنة.

وأقيمت صلاة العيد في عدة أماكن، كغيرها من الدول الإسلامية، ولكن الدبور لسع صورة لإقامة صلاة العيد في مكان غريب وعجيب لن تجده في أي مكان في العالم.

و الصورة التي صورها حسام المياحي بطريقة فنية ومن أعلى ظهرت صلاة العيد في قرية العقر بـ # الجبل_الأخضر في سلطنة # عُمان، من فوق الجبل وعلى حفة وادي كبير، حيث المنظر الرائع و الغريب، و الأقرب للسماء.

في سلطنة عمان كل شيء مختلف و عجيب، شاهد الصورة الرائعة التي لسعها الدبور من موقع تويتر لصلاة العيد: