الدبور – إحتفلت الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك خلافا لجيرانها من دول الخليج، بعد ثبوت رؤية الهلال في .

وأقيمت صلاة العيد في عدة أماكن، كغيرها من الدول الإسلامية، ولكن الدبور لسع صورة لإقامة صلاة العيد في مكان غريب وعجيب لن تجده في أي مكان في العالم.

و الصورة التي صورها حسام المياحي بطريقة فنية ومن أعلى ظهرت صلاة العيد في قرية العقر بـ في سلطنة ، من فوق الجبل وعلى حفة وادي كبير، حيث المنظر الرائع و الغريب، و الأقرب للسماء.

في سلطنة عمان كل شيء مختلف و عجيب، شاهد الصورة الرائعة التي لسعها الدبور من موقع تويتر لصلاة العيد: