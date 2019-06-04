الدبور – عالم فلكي و مرخ كويتي أثار الجدل مجددا بتكذيبه رواية رؤية الهلال واعتبار الثلاثاء هو الأول من شهر شوال، لأنه يستحيل ذلك.

وقد أشعل حديث الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون حول استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين، واعتبار أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، سجالاً في البلد الخليجي حول صحة إفطارهم والأساس الذي تم عليه إثبات رؤية الهلال وإعلان العيد في الكويت كسائر بلدان الخليج وعدد من الدول الإسلامية.

وكان الفلكي عادل السعدون قد أعلن مسبقًا عن استحالة رؤية هلال شوال، لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، في أي منطقة من الكويت إلى المغرب إلى المحيط الهادي والأطلسي إلى شرقي أمريكا الشمالية والجنوبية، واصفًا إثباته في عدد من الدول العربية بـ“جريمة في حق العلم“.

وأثار حديث السعدون ردود فعل واسعة من قبل نواب ودعاة ونشطاء منهم من وصف حديثه بـ ”الباطل“، في حين اعتبر آخرون أن ما حدث من سجال هو ”تكريس لواقع الجاهلية والطائفية وعدم احترام الرأي الآخر“.

ووصف الدكتور نايف العجمي، وزير العدل والأوقاف سابقًا، كلام الفلكي السعدون بـ ”الباطل“، موضحًا أن ”العيد تم إثباته بناء على قرار هيئة الرؤية، وأن عددًا من الفلكيين المعتبرين أثبتوا إمكانية رؤية هلال شوال، وأن مركز الفلك الدولي ليس حجة على الفلكيين لأن معظم أعضائه ليسوا مختصين“.

ورغم الانتقادات التي طالت السعدون حول إثبات الهلال الذي يعتبر الحد الفاصل لإنهاء شهر رمضان، فقد تفاعل النائب صالح عاشور مع وجهة نظر السعدون، قائلًا: ”الردود المختلفه على الفلكي عادل السعدون تبين بوضوح أننا نعيش جاهلية وعنصرية وطائفية وجهلًا مركبًا ولا نعي شيئًا اسمه التعددية الفكرية والمذهبية واحترام الرأي الآخر، وهذا سبب رئيسي في تخلفنا. ويا أمة ضحكت من جهلها الأمم“.

وفي السياق ذاته، وجه النائب خالد الشطي سؤالًا برلمانيًا إلى وزير العدل المستشار فهد العفاسي عن آليات رؤية الهلال وتحديد موعد بداية شهر رمضان والأعياد، مبررًا سؤاله بـ ”اللغط الحاصل والمتكرر سنويًا في ثبوت رؤية هلال شهر شوال وما له من تداعيات في تحديد عيد الفطر السعيد“.

وطالب الشطي بتزويده بما تبني هيئة الرؤية الشرعية رأيها عليه في ثبوت رؤية الهلال، وهل هناك من تقدم للإدلاء بشهادته برؤية الهلال في دولة الكويت، وتزويده بقائمة تحتوي على أسماء من شهد برؤية هلال شهر رمضان وهلال العيد خلال السنوات الخمس الماضية، مستفسرًا عن إجراء الاستعانة بآراء الخبراء الفلكيين لتحديد موقع الهلال ومدى إمكانية الرؤية الشرعية لتحديد بداية الشهر الكريم ونهايته.

وكانت الكويت قد أعلنت يوم أمس الاثنين ثبوت رؤية هلال شوال، وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فضلاً عن تأكيد المؤرخ الكويتي الدكتور صالح العجيري مسبقًا أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال.