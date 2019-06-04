الدبور – في الكويت إقتحم وافد فيليبيني شقة وافدة مصرية وحجزها كرهينة لأسباب مجهولة.

و تهجم الفيلبيني على المصرية في شقتها بعد أن حطّم الباب وحبس حريتها، وتم تخليصها من قبل رجال الأمن وتبين أن عقد الشقة التي تقطنها باسم شركة، وسجّلت قضية و جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة «الراي» المحلية بأن «عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من جيران المجني عليها عن وجود صوت صراخ ينبعث من شقة تقطنها مصرية، فهرع إلى الموقع رجال الأمن وبمجرد وصولهم وجدوا آثار إتلاف وكسر على باب الشقة فتدخلوا لمعرفة الأمر، ليجدوا أن من تقطن الشقة محتجزة في إحدى الغرف من قبل فيلبيني اقتحم عليها الشقة بعد أن حطّم الباب وقام بحبس حريّتها لأسباب غير معلومة».

وزاد المصدر أن «رجال الأمن ألقوا القبض على المقتحم، وخلّصوا المجني عليها من قبضته، وبالتدقيق على بياناتها اتضح أنها مصرية، وبالاستفسار منها عن ملكية الشقة، قالت إن الشقة مؤجرة لها من قبل جهة عملها، وتم اقتياد الأطراف إلى المخفر المختص، وقامت المصرية بالاتصال على الممثل القانوني للشركة والذي حضر وأكّد لرجال الأمن بأن الشقة مؤجرة للمجني عليها وقام بتسجيل قضية بحق الفيلبيني».

وأفاد مصدر أمني بأنه «تم التحفظ على المتهم في نظارة المخفر على ذمّة قضية جنائية وجارٍ التحقيق في أسباب وملابسات إقدامه على هذا الفعل تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه».