الدبور – نشر بعض النشطاء في سلطنة عمان فيديو لشجرة في الشرقية في سلطنة عمان أصابها البرق خلال موجة الأمطار الرعدية التي نزلت على السلطنة.

ويبدو في الفيديو كيف تحترق الشجرة من الداخل من قوة البرق الذي أصابها مباشرة، في منظر غريب لا يحدث بالعادة بشكل كبير.

الفيدوهات المختلفة تم تداولها بشكل سريع على مواقع التواصل الإجتماعي في بلد العجائب,

إقرأ أيضا: وجاء من أقصى سلطنة عمان “بلد العجائب” رجل يسعى.. شاهد ماذا فعل؟!

شاهد الفيديوهات الذي لسعهم الدبور:

شجرة ضربتها برقه في الشرقية سلطنةعمان pic.twitter.com/JvtJErNc94 — علي الهنائي/ش/عمان (@i6PgtkdjIfRO9Uq) June 5, 2019