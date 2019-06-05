الدبور – فاجعة مأساوية أحزنت الإمارات في أيام عيد الفطر المبارك، حيث وقع حادث مروع ومخيف راح ضحيته ٣ أطفال أشقاء.

حيث أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأربعاء، وفاة ثلاثة أطفال إماراتيين ومربيتهم، إثر حادث تصادم وقع أمس الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة الفلاح بأبوظبي، كما أصيبت في الحادث والدة الصِّبية بإصابة بليغة.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الأطفال الثلاثة أشقاء أكبرهم يبلغ من العمر 15 عامًا، وشقيقتاه إحداهما 12 عامًا، والأخرى 11 عامًا.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى أن التحقيقات الأولية أوضحت أن السبب الرئيس للحادث المفجع، هو عدم الإلمام بالقيادة، حيث كانت والدة الأطفال هي من تقود السيارة، ولم تحصل بعد على رخصة قيادة.

وأضافت أن ”القيادة بسرعة زائدة عن الحد المقرر للطريق أدى إلى انحراف السيارة وصدم عمود إنارة على الرصيف ما تسبب في تدهور المركبة ووقوع الحادثة المأساوية“.

وتشير إحصائيات شرطة أبوظبي إلى أن القيادة من دون رخصة تمثل نسبة 11% من حوادث السير، فيما يمثل عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات أثناء القيادة على الطرقات، نسبة 13% من تلك الحوادث، وأن سرعة السيارة هي العامل الحاسم في تحديد تلك المسافة.