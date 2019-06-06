الدبور – تفاصيل جديدة نشرتها شرطة دبي عن الفاجعة التي حصلت ثاني أيام عيد الفطر المبارك حسب سلطنة عمان، و التي حصلت في إمارة دبي في الإمارات وراح ضحيتها حتى الأن ١٧ قتيلا وعدد من الجرحى.

حيث أفادت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن عدد ضحايا حادث الباص العماني الذي تعرض لحادث سير مروع في دبي إلى 17 قتيلاً بعد وفاة امرأة مجهولة الهوية من ضمن المصابين.

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وقالت شرطة دبي في حسابها على ”تويتر“ اليوم: ”الحاقا لحادث الباص المؤسف مساء اليوم، ازداد عدد المتوفين الى ١٧ شخص بعد أن فارقت قبل قليل امراة مجهولة الهوية من ضمن المصابين الذين تم نقلهم الى مستشفى راشد في دبي ولا يزال التحقيق جار عن أسباب هذا الحادث المؤسف“.

الحاقا لحادث الباص المؤسف مساء اليوم، ازداد عدد المتوفين الى ١٧ شخص بعد أن فارقت قبل قليل امراة مجهولة الهوية من ضمن المصابين الذين تم نقلهم الى مستشفى راشد في دبي ولا يزال التحقيق جار عن أسباب هذا الحادث المؤسف. — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 6, 2019

وأضاف البيان: ”سائق الباص عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره يعاني من إصابات متوسطة، لا يزال يتلقى العلاج اللازم في مستشفى راشد“.

وتابع البيان أن ”باص المواصلات العماني تعرض لحادث مؤسف بعد ان اصطدم باللوحة الإرشادية في شارع الشيخ محمد بن زايد و الذي راح ضحيته 17 راكب مساء اليوم“ الخميس.

ووصف اللواء عبدالله خميس المري القائد العام لشرطة دبي الحادث بـ ”المفجع المأساوي الذي أدى لوفاة اناس أبرياء“، داعياً السائقين إلى الانتباه عند القيادة لأنه ”أحيانا يؤدي خطأ بسيط او إهمال أثناء قيادة المركبة الى عواقب وخيمة كما حدث مساء اليوم وأدى لوفاة 17 شخصا من جنسيات مختلفة“.

وكانت شرطة دبي قد أفادت في وقت سابق، الخميس، بأنه ”في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكبا يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة“.

وأوضحت أن الحادث وقع ”بعد أن اصطدم الباص السياحي بلوحة ارشادية على المخرج. تم نقل الجثث والمصابين الى الجهات المختصة ولا يزال التحقيق جار عن سبب وقوع الحادث المؤسف“.