الدبور – الأمن السعودي في الحرم المكي و مقابل الكعبة الشريفة إعتدى بشكل وحشي على معتمر مصري بدون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وقد تسبب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، جدلا واسعا بعد أن ظهر فيه رجال أمن يضربون رجلا يبدو أنه بادر باستفزاز أحدهم في حادثة يقول مدونون إنها وقعت في ساحة الحرم المكي.

ويظهر في الفيديو رجل يتحدث باللهجة المصرية مع رجل أمن في الحرم؛ حيث يقول له “ولا تقدر تعمل حاجة” الكلام الذي إستفز رجل الأمن السعودي وصب غضبه عليه، وباغته بمحاولة سحب سلاحه قبل أن يقوم الشرطي السعودي بضربه بالرأس، واجتمع رجال الأمن وانهالوا ضربا عليه وهو على الأرض فيما يبدو، بينما يحاول متواجدون في المكان إنهاء الشجار.

ولا يوضح الفيديو أكثر من تلك التفاصيل؛ بحيث لا يُعرف إن كانت المشاجرة انتهت عند ذلك الحد أم تطورت لأكثر من ذلك.

وقد إنتشر الكثير من الفيديوهات لسوء تصرف رجال الأمن مع الحجاج و المعتمرين في الحرم المكي، ومنها حادثة من حرس الملك عبد الله نفسه وانتشرت عندما عنف الملك حرسه لسحبه أحد المعتمرين من أمامه بالقوة.

هذه هي السعودية بلد التوحيد الوحيدة في العالم كما يدعون: