الدبور – السعادة الحقيقية تم إكتشافها في سلطنة عمان و بدون وزارة وهمية للسعادة، حيث برزت السلطنة كأفضل وجهة سياحية للشعور بالسعادة و الراحة، مع ان الحكومة في السلطنة لا تبذل ربع ما تبذله الحكومات في الدول السياحية لجلب المزيد من السياحة.

ومع أن السلطنة ممكن أن تعيش على السياحة فقط دون الحاجة لأي مصادر للدخل، ولكنها لا تركز على السياحة بشكل فعال، لإعتبارات كثيرة.

و في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والإسلاموفوبيا في دول الغرب من محاربة الحجاب والعداء للمسلمين، وغيرها برزت سلطنة عُمان كوجهة مناسبة يمكن قضاء العوائل المحافظة فيها أمتع الأوقات.

يبدأ عيد الفطر في السلطنة بعد “التهلولة”، التي تلي رؤية هلال ليلة العيد، وهي عبارة عن تهليل وتسبيح يصدح به الرجال، في وقت تقوم النساء بالتحضير ليوم العيد منها الحناء التي توضع بالإضافة للنساء، لأرجل وأيدي الأطفال.

وتُنظِّم وزارة السياحة العُمانية عدداً من الفعاليات بمختلف محافظات السلطنة، خلال إجازات العيد، ضمن برامج التنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية إلى جانب الإرشادات التي تساعد السائح على التعرف على تقافة هذا البلد ليحظى برحلة ممتعة في ربوع البلاد، بحسب ما تذكر صحيفة “الرؤية” العُمانية.

وتُمثل السلطنة وجهة سياحية تقدم لزوارها تجربة فريدة وسط مقومات تتنوع بين الطقس الاستثنائي في هذه الفترة من العام والطبيعة الخلابة والمقومات التراثية التي تعد وجهة مثالية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

فهناك العديد من الأماكن ذات الجذب السياحي؛ أبرزها في العاصمة مسقط ومحافظة ظفار وصلالة التي تكتسي فيها الجبال والهضاب بالخضرة وكثرة مناظرها الطبيعية الخلابة والضباب الأبيض وهطول الرذاذ الخفيف الذي يعتبر إضافة تلطف الأجواء.

ولسلطنة عُمان ما تقدمه للجميع، بداية من أولئك الذين يبحثون عن إقامة فاخرة وميزانية معتدلة، ومن المقبلين عليها كوجهة ثقافية، إلى المدمنين على المخاطرة والألعاب المثيرة. حيث توفر السلطنة مجموعة ممتازة ومتنوعة من وجهات الإقامة، بدايةً من الفنادق ذات المستوى العالمي إلى التخييم البري وغيرها.

و تستغل العوائل العربية والخليجية خصوصاً هذه المناسبة في زيارة صلالة التي تتمتع بمناخ رائع وأجواء باردة مليئة بالرذاذ المنعش والمهرجانات السياحية السنوية؛ بالإضافة إلى الأنشطته المتنوّعة.

وصلالة تتميز بالعديد من الأماكن السياحية والطبيعية الفريدة، مثل وادي دربات الذي يضم العديد من الشلالات والبحيرات والجبال والكهوف والعيون الطبيعية في مكان واحد، إلى جانب الحديقة الطبيعية المكسوة بالخضرة والأشجار، ويوجد داخل الوادي شلال يصل ارتفاعه إلى أكثر من 100 متر.

ويوجد في المنطقة أيضاً عين رزات المعروفة بجوها المعتدل في فترات الصيف، وتقع بجانب كهف رزات وعدد من الجبال الشاهقة والجميلة التي تكتسي بالخضرة حيث يعطيها ذلك جمالاً إلى جمالها.

ويمكن كذلك زيارة شاطئ المغسيل الذي يتميّز بمياهه ورماله الناعمة التي تحيطها الصخور على الجانبين ممَّا يزيد من روعته، فضلاً عن زيارة كهف المرنيف الذي يقع في منطقة شاطئ المغسيل، ويعدّ من أفضل المناطق السياحية هناك.

وتوجد في صلالة أيضاً مدينة سمهرم الأثرية التي تعدّ من أبرز المعالم السياحة، وهي أثرية تعود إلى 100 عام قبل الميلاد وفيها قلعة تعود لمدينة قديمة.

في مسقط يمكن زيارة العديد من الأماكن المختلفة ومن أبرزها المتحف الوطني، حيث يوفر فرصة الاطلاع على تاريخ عُمان العريق في عصوره المختلفة وحضارة تمتد لآلاف السنين.

هذا المتحف مخصص لإبراز مكنونات التراث الثقافي لعُمان، منذ ظهور البشرية في شبه الجزيرة العُمانية قبل مئات القرون من الزمن إلى يومنا الحاضر.

ويمكن للزائر الاطلاع على القاعات المتعددة للمتحف منها: قاعة الأرض والإنسان، قاعة التاريخ البحري، قاعة السلاح، قاعة المنجز الحضاري، قاعة الأفلاج، قاعة العملات، قاعة الحقب الزمنية، قاعات ما قبل التأريخ والعصور القديمة، بات والخطم والعين، أرض اللبان، قاعة عظمة الإسلام، قاعة عُمان والعالم، قاعة عصر النهضة، وقاعة التراث غير المادي.

كما يمكن زيارة قصر العلم وكذلك زيارة العديد من المتاحف المختلفة سواء متحف بيت الزبير أو متحف بيت البرندة وغيرها الكثير.

جامع السلطان قابوس

يُعرف الجامع بتصميمه الملكي وشكله الرائع وهيكله المعماري الجذاب، كما يعتبر أكبر المساجد التي أمر سلطان عُمان قابوس بن سعيد ببنائها، واستمر بناؤه 6 سنوات.

ويتميز تصميم الجامع بعدد من الفنون المعمارية والجداريات مثل فن الزليج المغربي والجداريات المغولية، بجانب الممرات والقباب والحدائق الواسعة والنوافير المائية، واستخدم في بنائه مختلف المواد من الخشب والرخام والزجاج المعشق والجداريات والزخارف النحاسية.

الطبع هناك عوائل مهتمة بزيارة المواقع الأثرية لا سيما القلاع التاريخية، فقلعة مطرح بعد افتتاحها تعد فرصة رائعة للسائح في السلطنة، تضاف إلى المواقع الأثرية والقلاع والحصون التي تم تحويلها إلى وجهات سياحية في عدد من محافظات السلطنة.

وتوفر القلعة إطلالة رائعة على ميناء السلطان قابوس وسوق مطرح، وتقع على قمة جبلية وتعدّ إحدى القلاع التاريخية التي تتميّز بها المحافظة وتحديداً ولاية مسقط، ومن أهم الرموز السياحية بها.

وتضم القلعة منطقة عمرانية حضارية متميّزة تدفع الزائر من داخل الدولة وخارجها إلى زيارتها والتعرّف على المقومات المعمارية والتحصينات الدفاعية التي تميّز هذه القلعة.

كما تحتوي على مجموعة متنوّعة من المدافع القديمة، منها: العُمانية والبريطانية والفرنسية والبرتغالية والأمريكية والفارسية والهندية، ويختلف تاريخ كل مدفع وعربته عن الآخر طبقاً لتاريخ صناعة كل مدفع وبلد صناعته، أما العربات المستخدمة فيه فتنقسم لثلاثة أنواع وهي: ميداني للمعارك، وبحري للسفن، وثابت للمباني كالقلاع.

ويمكن وصف زيارة ولاية الحمراء ومسفاة العبريين وكهف الهوتة بأنه يُشكل نوعاً من التغيير الكبير في قطاع السياحة في عُمان، حيث يحتوي على الكثير من الأشكال الطبيعية والصواعد والهوابط المتشكّلة من تكلّس الأملاح الذائبة في مياه الأمطار التي تشكّلت على مدى ملايين السنين وتتعدد ألوانها وأشكالها.

ويمتد الكهف لمسافة خمسة كيلومترات تحت الأرض، أما المسافة التي يمكن الدخول إليها فهي نحو 850 متراً بعدها بحيرة تمتد لمسافة 4 كيلومترات، وتأخذ الرحلة بقطار داخل الكهف قرابة خمس دقائق بين مناظر الجبال والوديان، ثم بعد ذلك تتابع الرحلة مشياً على الأقدام لنحو 40 دقيقة حتى الخروج من نفس المدخل مرة أخرى.

وتعدّ زيارة نزوى خلال العيد واحدة من أمتع الفرص، حيث تجمع بين الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق فهي بمنزلة متحف كبير كما تحيطها الجبال وتمتلئ بالقلاع ومنها “قلعة نزوى”، التي تعدّ من أهم القلاع بالسلطنة، وتتميّز بشكلها الدائري وتوجد بها ممرات كثيرة، ويصل ارتفاعها إلى 24 متراً وقطرها الخارجي يصل إلى 43 متراً كما تضم 7 آبار وبجانبها سوق نزوى التقليدي الذي يتميّز بثرائه بالأشياء التقليدية والتراثية.