الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لبكاء وصراخ طفل من اليمن، يدعو على السعودية وهو ممسك بغطاء الكعبة الشريفة أثناء تأديته للعمرة، وشوهد و هو يدعو الله أن يسامح أهل اليمن و أن ينصر اليمن، وقد أثار مشاعر كل من شاهده.
وظهر الطفل اليمني وهو يبكي بشدة ممسكا بالكعبة ويصرخ ويطلب من الله أن يسامح أهل اليمن، وقال يا رب سامحنا يا رب و انصر اليمن يا رب، واستمر بالبكاء حتى انقطع الفيديو المؤثر، الأمر الذي يدمي القلب.
وتستمر دول حلف الفجار السعودية و الإمارات بقصف أطفال اليمن وتجويعهم ونشر الأمراض فيها، حتى باتت منطقة خطرة و معرضة لأكبر كارثة إنسانية في تاريخ البشرية من حيث أعداد القتلى و المشردين و الأمراض التي انتشرت بشكل كبير.
*موقف حزين لطفل متمسك بأستار الكعبة ويتوسل لله يارب انصر اليمن وهو يبكي بكاء يقطع القلب. حسبي الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/f0DTb32ROM
— حميد الياسري (@HameedHumanity) June 6, 2019
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