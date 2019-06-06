الدبور – مجزرة مروعة حصلت في إمارة في الإمارات راح ضحيتها أكثر من ١٥ شخصا قادمين من حسب التقارير و الأخبار التي وردت من هناك.

فقد قتل خمسة عشر شخصًا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة، من جنسيات مختلفة في حادث سير مروع على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع الحادث لحافلة ركاب على متنها 31 راكبًا وتحمل لوحة أرقام سلطنة عمان، وكانت قادمة من .

ووفقًا لما ذكرته ”شرطة دبي“ على ”تويتر“ فإن الحادث وقع مساء الخميس  عند الساعة 5:40 وتحديدًا عند ”مخرج الراشدية“ المؤدي إلى محطة المترو.

من جهتها نشرت شركة مواصلات عمان بيانًا حول الحادث على حسابها بموقع تويتر، مشيرة إلى تعليق رحلاتها بين العاصمة العمانية مسقط ومدينة دبي حتى إشعار آخر.

في حين لم يكشف بعد حتى كتابة هذا الخبر عن جنسيات من كانوا على متن الحافلة وراحوا ضحية هذا الحادث المروع.