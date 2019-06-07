الدبور – أصدرت شركة مواصلات بيانًا ثانيًا حول الحادث الذي وقع يوم الخميس لإحدى حافلاتها في منطقة الراشدية بإمارة دبي الإماراتية، والذي نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات لعدد من الركاب من جنسيات مختلفة.

وقالت الشركة في البيان الذي لسعه الدبور بأنها باشرت بمتابعة تفاصيل الحادث وزيارة المصابين بالتنسيق مع الجهات المختصة بإمارة دبي فور تلقيها الخبر المؤسف، موضحةً بأن الحافلة كان على متنها 31 راكبًا من الجنسيات العمانية، والألمانية، والإيرلندية، والهندية، الباكستانية، والبنغلاديشية.

وأفادت مواصلات بأن الحادث نتج عمه وفاة 15 راكبًا مباشرة في موقع الحادث، ونقل ١٦ راكبا إلى مستشفى راشد بدبي. وفي وقت لاحق وافت المنية راكبين آخرين في المستشفى ليكون إجمالي عدد الوفيات 17 شخصًا في حين ما زال 6 ركاب يتلقون العلاج اللازم في المستشفى بما فيهم سائق الحافلة كما توجد حالة واحدة حرجة و8 حالات غادرت المستشفى.

أما عن جنسيات المتوفين فأوضحت الشركة بأنه حتى إصدار البيان فقد كانت كالتالي:

– 11 من الجنسية الهندية

– 2 من الجنسية الباكستانية

– 1 من الجنسية الإيرلندية

– 1 من الجنسية العمانية وهو السائق الاحتياطي

– 2 غير معروفي الجنسية حتى وقت هذا البيان.

كما أوضحت الشركة في بيانها بأنه تم تسليم جثمان 4 متوفين لحد الآن لذويهم وسفارات بلدانهم، وجارٍ التواصل مع بقية السفارات لإجراء اللازم بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وثمنت الشركة تعاون جميع الجهات المعنية في السلطنة وفي دولة الإمارات العربية الشقيقة واهتمامهم ومتابعتهم لحيثيات الحادث، مؤكدة بأن التحقيقات ما تزال جارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.