الدبور – يبدو أن الشيطان بدأ عمله ثاني أيام العيد، حيث حصل شجار عائلي في الكويت أدى إلى إصابات ودماء سالت ومخافر شرطة و مستشفيات.

حيث أصيب مواطن من الكويت بإصابات بالغة كادت تصل إلى بتر إصبعه بعد مشاجرة عائلية في منزل اسرة زوجته ودخل المواطن المشاجرة التي انطوت على خطر على حياته مع شقيقي زوجته لاسباب لا تزال مجهولة.

وكان المواطن الكويتي و يعمل في وزارة الداخلية ومن مواليد 1989 قد تقدم الى مخفر غرب الصليبخات ببلاغ افاد فيه بأن شقيقه العشريني الذي يسكن في شقة بالايجار بمنزل اسرة زوجته في منطقة شمال غرب الصليبخات قد اصيب بعد اعتداء شقيقيّ زوجته عليه بآلة حادة.

واضاف ان شقيقه تلقى اتصالا هاتفيا من حماته تطالبه بالنزول اليها، وقدم اسمها فقط لأنه لا يعرف باقي بياناتها، وعندما حضر اليها فوجئ بشقيقيّ زوجته اللذين يسكنان في نفس المنزل يقومان بالاعتداء عليه بآلة حادة ، فأحدثا به عدة اصابات اهمها بتر بإصبعه،قبل ان يهرع إلى مستشفى الصباح.