الدبور – تفاصيل جديدة تم كشفها عن محاكمة جورج نادر، مستشار شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد الشاذ جنسيا و الذي تم القبض عليه بتهم توزيع أفلام إلاحية لأطفال قصر وجدوها بحوزته لدى دخوله الولايات المتحدة.

حيث كشفت مصادر عن بعض تفاصيل محاكمة رجل الأعمال الأمريكي اللبناني “جورج نادر”، والتي تدور حاليا، عقب اعتقاله، الإثنين الماضي، من مطار جون كينيدي في نيويورك، بتهمة استخدام أطفال دون السن القانونية في أغراض جنسية، وحيازة مواد إباحية لهم على هواتفه.

وكتبت الصحفية ومنتجة الأخبار بالعاصمة الأمريكية واشنطن “لينا خلف”، عبر حسابها بـ”تويتر”، بعضا من تلك التفاصيل، قائلة إن القاضي “إيفان ديفيس”، والذي يحاكم “نادر”، اعتبر أن فريق الدفاع عنه لم يقدم أدلة كافية للإفراج عنه.

ويعد “جورج نادر” أحد أبرز المستشارين السابقين لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، كما حظي بعلاقة خاصة بولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ووصفته الصحف الأمريكية بأنه عمل على تطوير أجندة أبوظبي لدى إدارة “دونالد ترامب”.

وتضمنت التفاصيل التي تم كشفها أمام المحكمة أن “نادر” جلب صبيا يبلغ من العمر 14 عاما من جمهورية التشيك إلى الولايات المتحدة للاستخدام الجنسي، وأكد الصبي هذه المعلومات في عام 2000 للسلطات التشيكية، قائلا إنه بقي في منزل “نادر” في واشنطن، كما أكدت السلطات الأمريكية هذا أيضا في 2018.

In 1997, George Nader transported a 14-year-old boy from the Czech Republic to the US for sexual use. The boy confirmed this info in 2000 to Czech authorities that he stayed in Nader’s residence in Washington. The US government confirmed this also 2018. #GeorgeNader @WajdWaqfi

— Lina Khalaf (@Linakhalaf4) June 7, 2019