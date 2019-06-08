الدبور – تلفزيون دبي خرج في نشرة أخبار بخبر عاجل عن قطر، ويبدو لك وأنت تستمع لنشرة الأخبار أن قطر عبارة عن قارة كبيرة بحيث ممكن ان تكون مقيم في منتصف الدوحة ولا تسمع ماذا يجري حولك من مجازر ودبابات تركية ولا تشاهدها إلا في تلفزيون دبي.

فقد قالت المذيعة المسكينة في تلفزيون دبي أن هناك حواجز عسكرية تركية تقوم بتفتيش المواطنين في الشوارع بعد إندلاع مظاهرات وثورة كبيرة في قطر، لم يسمع عنها أحد لكبر قطر طبعا، وقامت القوات التركية بضرب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الدوحة.

وأضافت أن الشعب القطري ضاق ذرعا بعناد حكومته، وخرج في ثورة لكي يسلم أمير قطر الدولة لولي عهد أبو ظبي شيطان العرب، فالشعب القطري ضد حكومته ويريد أن يكون تحت حكم الشيطان، ويريد لدولته أن تكون مثل البحرين خاضعة مذلولة للدب الداشر و شيطان العرب.

وفرضت تركيا حظر تجوال على الشعب القطري المسكين، فمن الممكن أن لا تشاهد نشرة الحصاد في قناة الجزيرة نظرا لفرض حظر التجول على الشعب، ولربما تتحول قناة الجزيرة إلى قناة تركية تبث مسلسلات العشق الممنوع و الكذب الحلال.

الدبور يتمنى السلامة للشعب القطري المحاصر في بيوته وممنوع عليه التجول في وطنه، ونسأل الله أن يفك محنته وترفع القوات التركية حظر التجول لنعود لمشاهدة نشرة الحصاد.