الدبور – حذاء في الكويت أثار الفوضى و الزحام و القتال و الحروب في مجمع تجاري في الكويت.

حيث تسبب الإعلان عن وصول حذاء رياضي جديد من ماركة معروفة في وقوع زحام ضخم وتعارك واصطفاف للناس في طوابير طويلة منذ صباح الجمعة، في مجمع تجاري شهير بالكويت.

وأظهر مقطع فيديو متداول مئات الزبائن الذين تجمعوا أمام المتجر وانتظروا لساعات للظفر بالحذاء قبل غيرهم، في حين أغلق المتجر أبوابه للسيطرة على هذه الفوضى.

وأثارت المقاطع المتداولة غضب ناشطين في مواقع التواصل، واصفين المشهد بـ”السخيف”، وقال أحد المعلقين على المقطع: “كل هذا لأجل حذاء، أهل العقول في راحة”، فيما قال آخر: “أمر سخيف كأنهم منحاشين من حرب”.

ونشر ناشط في الكويت الفيديو و علق عليه كما لسع الدبور ما نصه:

“ازدحام وتدافع للحصول على حذاء جديد نازل السوق في مجمع الافينيوز في الكويت تعليقكم على هذا الفيديو كنت احسب في حريق والنَّاس تركض”

ازدحام وتدافع للحصول على حذاء جديد نازل السوق في مجمع الافينيوز في الكويت تعليقكم على هذا الفيديو 😬 كنت احسب في حريق والنَّاس تركض #الام_في_ثلاث_كلمات pic.twitter.com/MTMcsqogDJ — مستر ناصر ✈️ (@m_L181L) June 8, 2019

وقال ناشط آخر ما نصه: “اديداس نزلت حذاء وعليه عرض في فوت لوكر في الكويت .. شوفو الزحمة

العقل نعمة والله كل هالزحمة والركض على شي تافة !!”

وعلق ناشط آخر ما نصه: “والله اخوي علي اظنها ايضا مشكلة قيم؛ أصبح الناس يرون قيمتهم في الثياب والحذاء المتميز لذلك يبذلون أنفسهم لاقتنائه! لو جاءاجدادنا في الخليج ليروا هذا المنظر شو بيقولون فضيحة والله”

وقال ناشط بغضب ما نصه: “نحن في نعمه ورخاء من الله عزوجل عندما يكون فينا هلع لمجرد الحصول على حذاء اجلكم الله وننسى شكر النعمة فحتما هناك مشكلة! للاسف هوس الحصول على البراندات اللتي يسوق لها مشاهير السوشل ميديا اوصلنا لهذا الحال ! اصبحنا بدون ثقافة ولافكر ولاعلاقة مع الله عزوجل !”