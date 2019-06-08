الدبور- هاجم الفنان المصري شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، مواطنه الكوميديان أحمد آدم، متهمًا إياه بأنه هوالسبب في إصابة والده بجلطة بعد حديثه في برنامج ”شيخ الحارة“.

وقال نجم في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يرغب في الحديث عن أزمة والده مع الفنان أحمد آدم بعد حلقة ”شيخ الحارة“، التي تسببت في مرضه ووفاته، مؤكدًا أن ما كتبه رئيس تحرير البرنامج محمد الشواف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ بشأن هذا الأمر، دفعه للرد عليه، معقبًا: ”المخرج ليس لديه خلفية حقيقية حول ما حدث وتحدث دون علم“.

وأضاف شريف أن حلقة الفنان أحمد آدم ببرنامج ”شيخ الحارة“ كانت ثاني أيام شهر رمضان الماضي، ولم يتابعها أحد من أسرته، لكن الفنان الراحل محمد نجم، شاهدها بعدما أرسلها له أحد أصدقائه من الكويت.

وتابع، حديثه عن أحمد آدم قائلاً: ”قال في حق والدي كلام لا يصح عن نجم كوميدي كبير له تلامذته، وأحمد آدم كان من ضمن تلامذته الفاشلين“.

وأشار إلى أن والده أصيب بوعكة صحية، بعد ارتفاع ضغط الدم، عقب مشاهدة الفيديو وفي اليوم التالي تم إجراء آشعة رنين مغناطيسي له على المخ، فأظهرت إصابته بجلطة كبيرة جدًا.

وواصل: ”الأعمار بيد الله والدوام لله، ولكن حديث أحمد آدم في شيخ الحارة بشكل سيء عن والدي كان سببًا في تدهور حالته الصحية“.

وكان رئيس تحرير برنامج ”شيخ الحارة“، محمد الشواف، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”أولًا، رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت، ثانيًا، بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم التي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح لم يطلب أحد من أسرة الفنان يرد معنا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جاء للبرنامج وسجل حلقة ولم نره ولا يعرفون مكان الاستديو، ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان سيتم عمل حلقة مثل حلقة الأستاذ أحمد آدم، الذي يسأل هو عن تصريحاته وليس نحن“.

وأضاف رئيس تحرير برنامج ”شيخ الحارة”: ”ثالثًا، أين كانت أسرة الفنان منذ يوم ٢ رمضان إلى اليوم، ولماذا صبروا علينا ونحن لم نذع الحلقة“.

واستطرد: ”رابعًا، شكرًا لشيخ الحارة أنه ما زال مثار جدل وأي أحد عنده أزمة أو يحتاج للفضفضة يقول شيخ الحارة السبب، وتوضيح صغير لأننا لسنا طرفًا حقيقيًا في أي هراء منتظر، وحلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم ٧ أيار مايو، والأستاذ نجم دخل المستشفى ٢٠ أيار مايو، هل يعقل أنه ظل مريضًا من يوم الحلقة إلى يوم ٢٠ أيار مايو؟“.