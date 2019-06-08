الدبور – ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي قال أن ولي عهد أبو ظبي غضب عندما سمع بخبر لقاء أمير قطر الشيخ تميم بالرئيس الأمريكي ترامب، وتخوف من هذا اللقاء المرتقب.

حيث شرح الضابط الإماراتي الذي يغرد من خلف الستار و تحت اسم بدون ظل، وعادة تصدق جميع تغريداته وتسيرباته التي جننت جهاز الامن الإماراتي، شرح كيف تصرف بن زايد ولي عهد أبو ظبي عندما سمع الخبر.

وقال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“عاجل الشيخ محمد بن زايد ، يطلب من سعادة انور قرقاش ايجاد حل سريع مقابل ذهابه ، الى امريكا ، حتى لو كلف الامر شراء اسلحة بعقود ضخمة مقابل لقاء الرئيس دونالد ترامب ، جاء هذا الطلب العاجل بعد انتشار خبر لقاء امير قطر بالرئيس الامريكي الشهر القادم.”

عاجل

الشيخ محمد بن زايد ، يطلب من سعادة انور

قرقاش ايجاد حل سريع مقابل ذهابه ، الى امريكا ، حتى لو كلف الامر شراء اسلحة بعقود

ضخمة مقابل لقاء الرئيس دونالد ترامب ، جاء

هذا الطلب العاجل بعد انتشار خبر لقاء امير قطر بالرئيس الامريكي الشهر القادم. — بدون ظل (@without__shadow) June 7, 2019

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في التاسع من تموز/يوليو في البيت الأبيض، وفق ما أعلنت واشنطن الجمعة، مؤكدة “الشراكة” بين البلدين، في وقت تستمر الأزمة بين الدوحة والرياض.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن “هذه الزيارة تستند إلى الشراكة القديمة بين الولايات المتحدة وقطر، وستعزز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية المتينة أصلا”.

وأضاف أن ترامب والأمير “سيبحثان التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي في القضايا الأمنية ومسائل مكافحة الإرهاب”.

والولايات المتحدة حليفة في الوقت نفسه للرياض والدوحة، رغم أن العلاقات مع السعودية تأثرت سلبا باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018.