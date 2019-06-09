الدبور – السعودية تهدد بإستخدام القوة العسكرية لحل الأزمة القطرية، حسب ما جاء على حساب صفحة سعودية يتابعها أكثر من ٤ مليون في تويتر.

و الحساب يدعي إنه إذا قال صدق، وأن جميع تسريباته و أخباره التي سبق بها الكل قد صدقت من قبل.

وقال حساب موجز الأخبار السعودي الذي يقع تحت وزارة الذباب الإلكتروني التي بدأت عملها مع زيارة ترامب الى السعودية و بداية حلف الفجار على قطر، قال ما نصه كما لسع الدبور:

“طال الزمن أو قصر ،، حلّ # ازمه_قطر بيكون عسكري”

التغريدة التي لاقت سخرية كبيرة بين النشطاء، ورد عليه الشيخ خليفة بن حمد ما نصه “بصوت المريخي..منت بقدها”

ليرجع حساب موجز الأخبار و يؤكد إنه لا يقدح من رأسه، و أن معلوماته تأتي من فوق من بن سلمان نفسه، عندما رد على الشيخ وقال ما نصه: “أنت بالذات تعرف إن موجز الأخبار لا غرد ،، صَدَق”

وتوالت التعليقات الساخرة على تهديد موجز الأخبار الذي قال إنه تهديد المملكة السعودية نفسها وليس مجرد كلام.

وقال ناشط معلقا: “صار لنا اكثر من سنتين ننتظركم عندكم شي غير الكلام؟ والله ان تقولون الله يرحم الحوثي لو سولت لكم أنفسكم قرقر واجد مايبي اعلا مافي خيلكم اركبوه وما زلنا في انتظاركم”

أنت بالذات تعرف إن موجز الأخبار لا غرد ،، صَدَق https://t.co/YcP2pZWINr — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 9, 2019

وقال ناشط له مذكرا بما فعله الحوثي بهم: “الحوثى احتل نجران.. اتغطى وانت نايم بس”

وقال آخر : “أنت فك عمرك من الحوثي وبعدين تكلم”

واخر نشر له صورة لسيطرة الحوثيين على مناطق سعودية، وذكرهم بفشلهم: