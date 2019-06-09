الدبور – «احترم نفسك» هذه كانت كلمة السر التي فجرت غضب مواطن كويتي ضد زوجته، فاعتدى عليها بالضرب المبرح الذي ثبت بموجب تقرير طبي صادر من المستشفى.

هذا ما سجله بلاغ تقدمت به كويتية الى احد مخافر محافظة الأحمدي، واتهمت فيه زوجها بسبها وضربها، وحبسها في المنزل. فتم تسجيل قضية بحق الزوج فيما أمر وكيل النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في التهم التي نسبتها زوجته إليه.

وقال مصدر امني ان مواطنة تقدمت الى رجال الأمن ببلاغ افادت فيه بأن مناقشة بينها وبين زوجها حول احد الموضوعات الأسرية، تطورت الى ملاسنة، ثم مشاجرة وجه زوجها خلالها السباب إليها وإلى اسرتها مستخدما ألفاظا بذيئة فقالت له – حسب بلاغها – «احترم نفسك»،

وتلك كانت الشرارة التي فجرت غضب الزوج، حسب وصف الزوجة، التي قالت انه تهجم وانهال عليها بالضرب المبرح، ولم يكتف بذلك بل ادخلها الى احدى الغرف وأغلقها عليها قاصدا حبسها، لكنها استغلت خروجه وكسرت باب الغرفة واتجهت الى المستشفى لاستخراج تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها وتم تسجيل قضية.

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