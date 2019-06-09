الدبور – مملكة التوحيد الوحيدة في العالم كما يحلو للذباب أن يطلق عليها، على إعتبار أن بقية العالم الإسلامي مشرك، هذه المملكة لم تستطع توحيد الزواج، وتخرج لنا في كل عام بنوع جديد من الزواج، والمصيبة أن أصحاب تلك الأنواع من الزيجات المتعددة، يهاجمون الشيعة على زواج المتعة.

وما أنواع الزيجات التي تخرج علينا كل فترة إلا أنواع من زواح المتعة بغلاف مملكة التوحيد، لإشباع هذا السعودي الذي لا يفكر إلا بما بين فخذيه أينما حط رحاله.

زواج الركاض هو نوع جديد ومختلف، وأرجو أن لا يختلط الأمر معكم مع زواج الحاجة و زواج السياحة أو حتى زواج الوناسة، حتى لا تقعوا بالحرام، فتعرفوا عليه جيدا لتشبعوا رغباتكم الجنسية.

واشتق اسم ”زواج الركاض“ من الركض، في إشارة إلى الشخص الذي ينتقل بين عدة أماكن (مدن أو دول) لأسباب تتعلق بالعمل أو الدراسة أو غيرها، بحيث يبيح لذلك الشخص الزواج في المكان الذي يصله على أن يطلق زوجته عند مغادرتها.

ولا توجد فتاوى صريحة وعلماء دين بارزون يبيحون ”زواج الركاض“، كما أن تفاصيله غير واضحة، وتثار حوله كثير من الشائعات على الدوام، لكن النقاش حوله في السعودية يشتعل بين فترة وأخرى، وما يلبث أن يتحول لسجال، لاسيما قبيل موسم السياحة الصيفية.

وفي موقع ”تويتر“، الذي يحتل فيه تواجد وتغريد السعوديين مرتبة متقدمة عالميًا، وصل النقاش حول ”زواج الركاض“ إلى أوجه وسط انتقادات لاذعة لكل من يؤيد هذا النوع من الزيجات غير التقليدية.

وكتب الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، في تعليقه على السجال الدائر حول ”زواج الركاض“، أن ”حقيقة #زواج_الركاض أنه غش وخديعة وتدليس لايمكن أن يقول به من يعلم أن ﷲ لا يرضى البغي، ومن يقول به لا يرضاه لأهله وهذه قرينة واضحة على بعده عن الحق، فالإثم ما حاك في الصدر. بعيدًا عن الفتاوى القائلة به، فالنكاح يقوم على الوفاء لا الخيانة والكذب“.

وعلق الأكاديمي والمدون السعودي وائل القاسم بالقول إن ”#زواج_الركاض فلنركض معًا، فالحقيقة أنّ وعاظنا مؤخرًا أصبحوا يأتون لنا بعجائب فقهية لا نعرفها، كقول بعضهم في تويتر: ذكر ابن تيمية جواز نكاح (الركاض في الأرض) وهو قول الجمهور! بما أنّ ابن تيمية ذكر الجواز، وبما أنّ الجمهور أباحه؛ فلنركض معًا، ولنضحك معًا، وشر البلية ما يضحك“.

وقالت المغردة سميرة الشهري، في تعليقها على القضية، إن ”#زواج_الركاض أنا وش دخلني من ابن تيميه وابن الجن الكلمه كلمه وحده الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج بهذي الطريقة !! يا عالم افتحوا أحاديث النبي الصحيحة واتركوكم من الكلام الضعيف اجل زواج ركاض كل ماراح ديرة تزوج وبنية الطلاق لفترة محدودة بعدين يطلقها!! انتو في عقولكم يابشر!“.

وشارك المغرد، خالد عبدالعزيز في السجال قائلًا: ”#زواج_الركاض، زواج المسيار، زواج المسفار، زواج الوناسة، اختراعات زواجات فقط عشان الذكر ما يقع في الحرام في المقابل: ينولد أطفال دون عوائل، ما فيه استقرار أسري ولا مادي للمرأة والأطفال، تكون المرأة مجرد سلعة جنسية، هل هذا هو الدين فعلًا وهل هذا هو الزواج الذي يريده الدين، بالطبع لا“.

وقدم الداعية السعودي، سليمان الطريفي، رأيه في الزواج المثير للجدل بالإشارة إلى أن ”#زواج_الركاض/هذا ما يسمى ((الزواج بنية الطلاق))، المسألة خلافية بين أرباب الصناعة الفقهية، لكن من وجهة نظري الخاصة هو أكثر شرًا من نكاح المتعة لأنه ينطوي على غش“، وفرقت مع الطريفي اسم الزواج، فزواج المتعة حرام، أما زواج الركاض و الحاجة فهو حلال!!